Alien: Romulus, arriva il sequel con Cailee Spaeny

Alien: Romulus , la pellicola horror sci-fi arrivata nelle sale italiane lo scorso agosto, è stata un successo al box office globale , un dato da non sottovalutare per i vertici di 20th Century Studios che sono in contatto con Fede Álvarez per un nuovo capitolo della saga che sviluppi i fatti visti nel settimo titolo del franchise. La conferma , insieme ad alcuni significativi dettagli, è arrivata da Steve Asbell , capo degli Studi , in una recente intervista.

I protagonisti della saga di Alien torneranno sul grande schermo, lo ha rivelato Steve Asbell al The Hollywood Reporter in un'intervista che conferma che il progetto di un nuovo film del franchise è un'idea più che concreta. Che cosa ne sarà del viaggio di Rain ed Andy , gli attori Cailee Spaeny e David Jonsson , iniziato in Alien: Romulus? Il capo degli Studios vuole saperne di più e con lui il pubblico che ha affollato le sale di tutto il mondo facendo guadagnare al film oltre trecentocinquanta milioni di dollari . La storia, del resto, è stata scritta lasciando aperta la possibilità di un prosieguo . Dopo uno scontro senza respiro a bordo della Renaissance, Rain ed Andy provano a raggiungere Yvaga nelle capsule criogeniche rubate ma il loro futuro resta incerto, specie per la comparsa di nuovi minacciosi ibridi xenomorfi che potrebbero sconvolgere i loro piani di sopravvivenza. La nuova trama avrebbe, dunque, come protagonisti i sopravvissuti dell'ultima avventura sul grande schermo. Cailee Spaeny e David Johsson sarebbero i due punti di riferimento del cast del nuovo lungometraggio. “Mi sono innamorato di entrambi, voglio vedere come si evolve la loro storia”, ha detto Asbell.

Alien: Romulus, presto i formati digitali e VHS

Nel prossimo Alien ritroveremo i personaggi principali di Alien: Romulus, gli alieni e nuove scene horror dallo spazio remoto.

Per il capo dei 20th Century Studios, il progetto porterà ancora la firma di Álvarez che starebbe lavorando a nuove idee.

Il sequel di Alien: Romulus, dunque, si farà e sarà ancora un film per il grande schermo.

Alien: Romulus è stato sviluppato durante la stagione della pandemia con l'idea che sarebbe uscito direttamente sulle piattaforme di streaming. Il ritorno del pubblico in sala non ha cambiato i piani di lavorazione poiché lo Studio ha realizzato un film curatissimo, con un budget e standard qualitativi elevati. Il riscontro in sala, poi, ha premiato la pellicola i cui incassi hanno certamente pesato sull'idea di realizzare un sequel.

Dal 5 dicembre uscirà in DVD e in Blu-Ray Standard e 4K. Dal 3 dicembre sarà disponibile anche una edizione limitata in formato speciale VHS per riprodurre il film a casa in formato 4:3.