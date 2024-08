1/7 ©Getty

Cailee Spaeny è Rain, la protagonista di Alien: Romolus, primo film del franchise di Alien con giovani adulti per protagonisti. Dopo aver interpretato ruoli secondari in film con Pacific Rim – La rivolta, Spaeny è stata candidata al Golden Globe® per Priscilla di Sofia Coppola, e ha recitato nel film di grande successo Civil War. La 25enne Rain, dopo la morte dei genitori, vuole trovare una vita migliore in un luogo lontano da Jackson’s Star, la colonia mineraria in cui vive, ma dovrà far appello a tutte le sue forze per sopravvivere

