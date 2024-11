Squid Game 2, il trailer svela il ritorno di Seong Gi-hun

Presentata in anteprima nel 2021, Squid Game è rapidamente diventata la serie più vista nella storia di Netflix, con 2,2 miliardi di ore di visione pari a circa 265 milioni di visualizzazioni. La prima stagione è stata candidata a 17 Emmy , vincendone sei, tra cui l'Emmy al Miglior attore in una serie drammatica per Lee e l'Emmy alla Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per Lee You-mi.

Nel corso del Comic-Con , in scena al Lucca Comics & Games, Netflix ha svelato il nuovo teaser trailer per la seconda stagione di Squid Game. A presentarlo, sul palco dell'evento, le star della serie Lee Jung-jae e Wi Ha-jun insieme al creatore Hwang Dong-hyuk .

Cosa aspettarsi da Squid Game 2

Già nel giugno del 2022 Hwang Dong-hyuk confermava a Vanity Fair che ci sarebbero state nuove puntate della serie.

"L'umanità verrà messa alla prova attraverso quei giochi ancora una volta", raccontava. "C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione, che mi sembrava di non avere scelta".

Parlando con The Hollywood Reporter, Hwang ha poi spiegato che la seconda stagione sarà un'evoluzione naturale degli eventi conclusivi della prima. "Ho visto molte reazioni da parte delle persone, ma non voglio che la seconda stagione sia una risposta a quelle reazioni (...) Invece di cercare di soddisfare le aspettative degli spettatori, mi sono concentrato sul momento in cui Gi-hun si è voltato dall'aereo e ho pensato a cosa avrebbe fatto dopo (...) Seong Gi-hun è diventato una persona completamente nuova sul finale della prima stagione, quindi i nuovi episodi riguarderanno cosa farà questo nuovo Gi-hun e come si svolgeranno le cose con questo nuovo tipo di personaggio".

Inoltre, Squid Game 2 dovrebbe approfondire il passato di Frontman e il suo vecchio lavoro come agente di polizia. "Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema coreano. Vedo nei notiziari di tutto il mondo che le forze di polizia possono essere molto in ritardo nell'azione, il che porta al peggioramento di alcune situazioni e a un numero più elevato di vittime. Era un problema che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione potrò parlarne di più", ha confessato Hwang.