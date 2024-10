Simone Biles Rising: Parte 2, il trailer della docuserie Netflix

“Tutto quello che ho fatto e passato sento che mi dà più fiducia, ma da quando sono più grande, ho un po' più paura”. Il trailer di Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi – Parte 2, la docuserie in arrivo il 25 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), mostra la campionessa di ginnastica artistica statunitense nel viaggio verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato il titolo di ginnasta più decorata della storia. I quattro episodi sono diretti da Kate Walsh.

DALLO STOP DI TOKYO 2020 AI TRIONFI DI PARIGI 2024

Nel 2020, Simone Biles si era ritirata dalle Olimpiadi di Tokyo per concentrarsi sulla propria salute mentale. Secondo la sinossi ufficiale, la seconda parte di Simone Biles Rising segue la campionessa “mentre gareggia alle prove olimpiche di ginnastica degli Stati Uniti del 2024 e si qualifica ufficialmente per la squadra olimpica degli Stati Uniti fino alle sue incredibili performance a Parigi, condividendo nel frattempo pensieri e momenti personali del suo incredibile viaggio per diventare la ginnasta più decorata della storia. Gli episodi forniscono un accesso intimo a Biles mentre conquista tre medaglie d’oro e una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024”. Nella docuserie compaiono anche l'amica Aly Raisman, ex compagna di squadra nella Nazionale, il marito Jonathan Owens e altri amici e famigliari.