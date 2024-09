Kostas, il cast della serie tv con Stefano Fresi e Francesca Inaudi

1/8 ©IPA/Fotogramma

Stefano Fresi è il protagonista di Kosmos, la nuova serie tv - tratta dai romanzi di Petros Markaris - in onda su Rai 1 a partire da giovedì 12 settembre. Candidato al David di Donatello per Smetto quando voglio, Fresi veste i panni di Kostas Charitos, capo della Sezione Omicidi di Atene. Legato alle sue abitudini, e avverso alla tecnologia (tanto da guidare una vecchia Fiat 131 Mirafiori), ha un forte senso della giustizia, la passione per la cucina, e un hobby insolito: leggere il dizionario