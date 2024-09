Boris, a Viterbo la tre giorni dedicata alla serie di culto

Si chiama "C’era una volta Boris" ed è una rassegna di 72 ore dedicata a uno degli show televisivi italiani più amati della storia. Oltre a omaggiare la serie, non mancheranno ricordi del grande sceneggiatore, commediografo e regista romano, prematuramente scomparso nel 2019 e noto per aver collaborato alla sceneggiatura, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Questo attesissimo evento conclude gli appuntamenti estivi di "Tuscia Film Fest". Si terrà nella città del Lazio dal 12 al 14 settembre

Fan di Boris, preparatevi a piangere, sia dal ridere sia dalla nostalgia: a Viterbo dal 12 al 14 settembre ci sarà una tre giorni dedicati alla serie tv di culto.



Si chiama “C’era una volta Boris" ed è una rassegna di 72 ore dedicata a uno degli show televisivi italiani più amati della storia.

Oltre a omaggiare la serie, non mancheranno ricordi del grande sceneggiatore, commediografo e regista romano Mattia Torre, prematuramente scomparso nel 2019 e noto per aver collaborato alla sceneggiatura, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Questo attesissimo evento conclude gli appuntamenti estivi di "Tuscia Film Fest”.

Si terrà nel cortile del Palazzo dei Priori, in Piazza del Plebiscito, che farà da meravigliosa cornice per i tantissimi talk, presentazioni, proiezioni e chiacchierate dei registi e interpreti di Boris, “la fuori serie italiana” prodotta da Fox dal 2007 e trasmessa per le prime tre stagioni dai canali satellitari Fox e FX e, successivamente, in chiaro da Cielo.



Nel 2011 questo show cult, dissacratorio rispetto al mondo della produzione televisiva ma anche realistico nello svelarne le dinamiche, ha avuto una fortunata trasposizione sul grande schermo.

Nel 2022, invece, è stata realizzata la quarta stagione revival, prodotta da The Apartment e distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con il dietro le quinte dell'immaginaria fiction Gli Occhi del Cuore 2, la soap opera che René Ferretti (il regista interpretato da uno straordinario Francesco Pannofino) cerca di produrre mettendo da parte il proprio amore per il grande cinema.

Nel giugno 2024 è stato annunciato che la quinta stagione di Boris è in sviluppo: il produttore Lorenzo Mieli ha svelato di essere al lavoro sui nuovi episodi, raccogliendo l'entusiamo dei fan e anche di Francesco Pannofino (aka René).



Al di là della risata (che è sonora e davvero godereccia), Boris è una satira (e, in quanto tale, mai del tutto comica ma anche finalizzata alla riflessione) che fa ironia e sarcasmo nei confronti di quella produzione italiana generalista molto in voga negli anni Ottanta, Novanta e Duemila.