Oppenheimer, il geniale trailer mash-up con Boris. VIDEO

C’è un momento nel film Oppenheimer (LA RECENSIONE DEL FILM), da poco uscito nelle sale cinematografiche italiane, in cui il presidente americano Henry Truman prende il fazzoletto che porta nel taschino a mo’ di pochette e lo porge al fisico statunitense considerato il padre della bomba atomica.

Lo fa per aiutarlo ad asciugarsi le lacrime, in un gesto che sa più di sbruffonaggine che non di vera solidarietà (infatti poco dopo pronuncia la battuta: “Non fate mai mai più vedere quello scienziato piagnone”).

Ma ciò che servirebbe ora a tutti noi sarebbe un fazzoletto per tamponare lacrime non di disperazione perché abbiamo messo a punto il più micidiale ordigno della storia, ma semmai lacrime da grassa risata. Tutto questo mega preambolo (di cui chiediamo venia, ma l’entusiasmo per l’uscita del capolavoro di Christopher Nolan non ci permette di pensare ad altro) è per introdurre un video davvero esilarante, quello che mostra il mash-up tra Oppenheimer e la serie televisiva cult italiana Boris.

Il video propone un inedito Peppenheimer, un film parodico che fa il verso a Nolan e che in questo caso è diretto da Rokko Smitherson con protagonista Mariano Giusti. La locandina realizzata per la parodia riporta inoltre la frase che strizza l’occhio sia alla bomba che al film di Nolan (nonché alla battuta iconica di Mariano Giusti): “Ha fatto il botto".



Intanto vi ricordiamo che il film di Christopher Nolan è ora disponibile nelle sale italiane, mentre potete vedere gli episodi di Boris su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La pellicola di Nolan va guardata obbligatoriamente sul grande schermo, e se possibile in una sala Imax.



Nel suo primo giorno d'uscita in Italia, Oppenheimer incassa 2 milioni di euro

Quella frase che pronuncia Giusti nel video mash-up (“Ha fatto il botto”) rende bene il successo deflagrante della pellicola di Christopher Nolan, che nel suo primo giorno di uscita in Italia ha incassato la bellezza di 2 milioni di euro.



Oppenheimer ha fatto registrare al box office un incasso di poco inferiore a quello di Barbie di Greta Gerwig (che ormai da noi si aggira attorno ai 30 milioni di euro), ovvero 2 milioni e 28.000 euro contro i 2 milioni e 140.000 del debutto del film in rosa di Mattel e Warner Bros.

Numeri pazzeschi per un film impegnato, impegnativo e della durata di oltre tre ore

Per ora al box office mondiale Oppenheimer ha fatto registrare 720 milioni di dollari, diventando il quarto film più visto dell'anno. In molti Paesi è uscito già da un mese, dunque è poco probabile che riesca a raggiungere il botteghino messo a segno da Barbie, pari a 1 miliardo e 200 milioni.

Tuttavia i numeri registrati dal film di Nolan sono importantissimi, perché dimostrano che anche una pellicola impegnata, impegnativa e della durata di oltre tre ore (cosa che spesso si rivela un deterrente per lo spettatore non troppo convinto) può dare grandi soddisfazioni, anche lato box office.

Ricordiamo che dura ben un’ora e sei minuti in più rispetto al suo diretto concorrente, Barbie appunto.



Molti ritengono che, se anche in Italia Oppenheimer fosse uscito lo stesso giorno di Barbie, oggi parleremmo di cifre ben diverse per il film di Nolan, che sarebbe stato trascinato dall’enorme successo nella pellicola di Greta Gerwig inserendosi nel trend del #barbenheimer.



Comunque sia, il pubblico italiano ha riempito le sale (le presenze sono state 262.832). Le sale del circuito IMAX, dove il biglietto costa di più, in Italia sono solo 6, quindi la maggior parte degli spettatori lo ha visto in sale normali o, dove possibile, in 70 mm.

Boris, un altro (ben diverso) mito

L’altro ingrediente del cocktail inebriante che va sotto il nome di Peppenheimer è Boris.



È la serie televisiva italiana che è stata trasmessa dal 2007 al 2010, stregando il pubblico che non vedeva una commedia satirica così strappa-risata da tempo immemore. La storia racconta di una scalcinata produzione di una soap opera, offrendo un acuto e divertentissimo sguardo dietro le quinte di come vengono prodotti gli show televisivi in Italia.

Boris è una serie corale, che vede come protagonista tutta un'intera troupe televisiva che sta lavorando a una soap, Gli Occhi del Cuore 2. È un concentrato di divertimento ma offre pure una riflessione più amara, con un tono agrodolce, che racconta cosa accade nel mondo televisivo del nostro Paese. Con un umorismo cinico e pungente, sottolinea le assurdità del piccolo schermo, soffermandosi sulla crisi dell’industria televisiva e dell’intrattenimento in generale. Boris analizza la cultura televisiva italiana, presentandola come dominata da un unico filo conduttore: la superficialità.



La serie è stata creata da Giacomo Ciarrapico, dal compianto Mattia Torre e da Luca Vendruscolo. Il cast include attori come Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, e molti altri.



