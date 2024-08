Stranger Things 5, Sadie Sink anticipa il destino di Max

Sadie Sink, volto di Max Mayfield in Stranger Things, ha seminato qualche indizio sul destino che il suo personaggio avrà nella quinta e ultima stagione della serie tv. Nel finale della quarta stagione Max, afflitta dal dolore, cade in coma dopo la resa dei conti nel Sottosopra con Vecna (Jamie Campbell Bower), che riesce brevemente ad ucciderla prima che Undici (Millie Bobby Brown) le faccia battere di nuovo il cuore. Non è chiaro se e quando si risveglierà, ma Sink, che ha girato le ultime riprese insieme agli altri protagonisti ad Atlanta, ha raccontato a Variety che “amano farmi correre”. E ha aggiunto: “Questo è tutto quello che dirò”. Finora anche i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie, hanno mantenuto il riserbo sul futuro di Max. “Avrà un ruolo nella stagione”, ha dichiarato Matt. “Ma non vogliamo rivelare come sia possibile”, ha aggiunto Ross. “Esatto, perché è in coma”, ha proseguito Matt, che ha poi elogiato la performance di Sink: “Penso che sia diventata più sicura come attrice e nelle sue scelte. L’altro giorno abbiamo girato una scena con lei che è stata assolutamente straziante. Non so come tocca quelle corde”.