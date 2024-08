Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, la colonna sonora

Amazon MGM Studios ha annunciato che The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack) sarà rilasciata a livello globale il 23 agosto, a pochi giorni dall’attesissimo ritorno della serie. Disponibile su tutte le piattaforme musicali, la colonna sonora di tutti gli episodi della seconda stagione della serie Original è stata composta ancora una volta dal vincitore del premio Emmy® Bear McCreary (Da Vinci's Demons). L’album includerà anche due nuove canzoni con la partecipazione dei famosi cantanti Rufus Wainwright e Jens Kidman.

La colonna sonora della seconda stagione sarà disponibile in digitale e in streaming dal 23 agosto e, in questa stessa data, sarà possibile preordinare il vinile su Amazon Music.. Una speciale Collector’s Edition, inoltre, sarà disponibile per il pre-ordine esclusivamente su Amazon Music. Dopo l’uscita di ogni episodio, Amazon Music rilascerà un album a settimana contenente la colonna sonora integrale di ciascuna puntata.

Un'emozionante partitura musicale

In occasione della prima epica stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il compositore Bear McCreary ha tessuto una partitura musicale in grado di riunire l’orchestra sinfonica, roboanti percussioni e strumenti della tradizione popolare provenienti dall’Europa e dal Nord Africa, combinando il tutto con voci soliste e cori nelle lingue iconiche dei libri di J.R.R. Tolkien. Per questa emozionante seconda stagione, McCreary ha costruito su queste fondamenta nuovi temi e colori, includendo un coro femminile bulgaro e uno strumento come la gadulka per la regione di Rhûn, un coro di bambini per la bucolica città di Eregion, il violino dell’Hardanger per il nuovo personaggio di Estrid e funerei sussurri per i terrificanti Spettri dei Tumuli.

Dopo aver collaborato in occasione della prima stagione con l’iconica Fiona Apple per il brano “Where the Shadows Lie”, McCreary ha portato avanti la tradizione invitando altri due vocalist ad unirsi a lui in nuovi brani per la colonna sonora della seconda stagione. L’artista nominato ai Grammy Rufus Wainwright conferisce un’anima introspettiva e riflessiva alla sua interpretazione di “Old Tom Bombadil.” “The Last Ballad of Damrod”, una canzone su un feroce Troll di collina, è portata in vita in modo terrificante e urlante da Jens Kidman, l'indimenticabile cantante della band extreme-metal svedese Meshuggah, nominata ai Grammy. Nel bilanciare queste molteplici ed eclettiche influenze musicali, McCreary non ha mai perso di vista gli scritti di Tolkien per trarne ispirazione. “Sono onorato di poter continuare questo viaggio, portando in vita sullo schermo gli eventi della Seconda Era di Tolkien”, afferma McCreary.