Baby Reindeer, al processo Richard Gadd parla del trauma per stalking

Il creatore e interprete della serie tv ha raccontato la sua verità in una nota legale in risposta a Fiona Harvey, la "vera Martha" che a giugno ha fatto causa a Netflix per diffamazione per la cifra di 170 milioni di dollari

Richard Gadd, creatore e interprete di Baby Reindeer, avrebbe subito anni di stalking “profondamente traumatizzanti” da Fiona Harvey, la donna che a giugno ha fatto causa a Netflix per diffamazione per la cifra di 170 milioni di dollari. Nella realtà, Gadd aveva conosciuto Harvey nel 2014, quando lavorava al pub The Hawleys Arms di Londra. Nel 2016, dopo due anni di molestie, “migliaia di e-mail, centinaia di messaggi vocali e numerose lettere scritte a mano”, spesso “sessualmente esplicite, violente” e con “contenuti denigratori, d’odio e minacce”, l’uomo aveva denunciato alla polizia la donna. Nella finzione, il personaggio di Martha Scott, che perseguita il personaggio interpretato da Gadd, è invece una stalker arrestata due volte e condannata a cinque anni di prigione, un’evidente differenza con Harvey che, invece, non è mai stata condannata per nessun crimine. La donna ha accusato il colosso di streaming di non aver fatto “letteralmente nulla per confermare la “vera storia” raccontata da Gadd...Non ha mai indagato se Harvey fosse stata condannata, una gravissima rappresentazione distorta dei fatti. Non ha fatto nulla per comprendere la relazione tra Gadd e Harvey, se ce n’era una...Come risultato delle bugie, della cattiva condotta e del comportamento totalmente sconsiderato degli imputati, la vita di Harvey è stata rovinata. Semplicemente, Netflix e Gadd hanno distrutto la sua reputazione, il suo carattere e la sua vita”. In una nota di risposta depositata lunedì in un tribunale della California, Gadd ha invece specificato che Baby Reindeer è una “rivisitazione romanzata del mio viaggio emotivo attraverso diverse esperienze reali estremamente traumatiche”, e “non un documentario o un tentativo di realismo”.