Nella pellicola, Jennifer Hudson veste i panni di Louise, l'assistente di Carrie Bradshaw , una vera romanticona. Che, alla fine, la aiuterà a guarire il suo cuore spezzato dopo l'addio di Mr.Big (Chris Noth). Tiene sempre in tasca un portachiavi con la sceitta "Amore" in grandi lettere dorate, Louise, ed è tornata nella sua città natale per sposare l'uomo che ama.

Le due attrici, che hanno recitato insieme nel film del 2008 Sex and the City , si sono fatte scattare una foto davanti a una romanticissima Tour Eiffel illuminata . Hudson indossa un cappotto color lavanda, Parker un abito di jeans abbinato a un cardigan scuro.

L'ultima a condividere un'immagine della sua presenza a Parigi è stata Jennifer Hudson . Che, nella capitale francese, ha incontrato Sarah Jessica Parker (sua collega di set in Sex and the City).

In questi giorni, a Parigi, vanno in scena le Olimpiadi . Ma, a tenere banco, non c'è solamente lo sport. Dalla spettacolare cerimonia di apertura all'annuncio del fidanzamento tra Lady Gaga e Michael Polansky, a tenere banco sono (anche) le presenze vip .

Le parole di Jennifer Hudson su Sex and the City

"Sex and the City ha un suo ritmo. Ha tempi comici, e questa è una novità per me", raccontava all'epoca Jennifer Hudson, prima che il film uscisse. "Per non parlare del fatto che c'erano tutte quelle persone in strada a guardare. Il mio primo giorno di riprese eravamo in metropolitana con dei veri newyorkesi, è stato sconvolgente".

"Louise è una ragazza da borse, adora le borse", spiegava invece del suo personaggio. "Ha un budget piuttosto basso, ma cerca di tenere il passo. Tutte le sue borse sono di lusso".

Ironicamente, lo Starbucks in cui Carrie ha fatto il colloquio a Louise per il lavoro di assistente, ha annunciato la chiusura nello stesso giorno in cui le due si sono ritrovate a Parigi.