And Just Like That 3, la prima foto del look di Carrie Bradshaw

Una camicetta di seta color tiffany decorata con un rigoglioso fiocco, slingback en pendant, un’ampia gonna rosa confetto con volant e una Jackie bag di Gucci color panna tempestata di pietre preziose: l'iconica giornalista protagonista di Sex and the City non è passata inosservata neppure nelle prime riprese del sequel della serie tv

Una camicetta di seta color tiffany decorata con un rigoglioso fiocco, slingback en pendant, un’ampia gonna rosa confetto con volant e una Jackie bag di Gucci color panna tempestata di pietre preziose. Ancora una volta Carrie Bradshaw, la celebre protagonista di Sex and the City, non è passata inosservata. Stavolta, però, l’attrice Sarah Jessica Parker interpreta la giornalista glamour di Manhattan sul set della terza stagione di And Just Like That, il sequel della serie tv cult. I nuovi episodi, corredati del nuovo look, usciranno nel 2025.