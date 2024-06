3/7 Clerkenwell Films

A vincere il premio per la miglior miniserie, ai Gotham TV Awards, è risultata Baby Reindeer. Richard Gadd, creatore e protagonista, ha commentato: "È un po’ strano che uno show così incasinato abbia conquistato così tante persone. Penso che questo sia indice del fatto che molte persone nel mondo stanno lottando in questo momento. Non so molto in termini di consigli, ma so che niente dura per sempre. Quindi, se sei in difficoltà, continua ad andare avanti, perseverare, perseverare, perseverare e ti prometto che le cose miglioreranno"

