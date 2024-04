Il Problema dei 3 corpi, gli autori parlano della stagione 2

I creatori dell’adattamento televisivo del romanzo “Il Problema dei Tre Corpi” hanno offerto alcuni aggiornamenti sull’attesissimo capitolo due. D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo, che hanno realizzato lo show per Netflix, hanno assicurato che la seconda stagione "diventa davvero selvaggia nel migliore dei modi"



È una stagione ricca di serie televisive che stanno spopolando, e una menzione d’onore spetta sicuramente al recente Il Problema dei 3 corpi.

La trilogia di romanzi che mixano fantascienza e fantasy, intitolata Il Problema dei Tre Corpi e scritta dall’autore cinese Cixin Liu, era considerata inadattabile, eppure D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo l'hanno adattata eccome. E diciamo che sono riusciti a farlo in maniera a dir poco egregia. La serie TV è stata realizzata per Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e ha entusiasmato tantissimi spettatori.

Il trio di creatori (i sopracitati D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo) si è unito all'evento Contenders TV di Deadline domenica 14 aprile per discutere dell'adattamento televisivo, e Weiss ha spiegato perché continuare lo show presenta ancora più problemi creativi.

“Questo ti introduce gradualmente nel mondo della storia ma la storia diventa davvero selvaggia nel modo migliore”, ha detto Weiss. “Con qualcosa di così selvaggio, ci sono molte scelte da fare e molte cose da capire. Abbiamo messo le nostre menti insieme per capirle di recente, soprattutto negli ultimi mesi”.



Un videogioco di realtà virtuale che porta a un'altra specie intergalattica Il Problema dei Tre Corpi (il libro si scrive con il “tre” in lettere, mentre l’adattamento televisivo ha la cifra “3”) coinvolge scienziati di tutto il mondo che scoprono un videogioco di realtà virtuale che porta a un'altra specie intergalattica. La storia si estende nel passato e nel presente. La globalizzazione dell'adattamento segna un cambiamento rispetto ai libri, che si concentravano sulla Cina. “Per necessità, dovevamo avere il cast che parla principalmente inglese”, ha detto Woo. “I flashback cinesi erano ancora molto presenti. Ci ha offerto l'opportunità di raccontare una storia molto globale. L'umanità si unisce o non si unisce per affrontare una minaccia esistenziale”. Ci sono molti concetti scientifici e retroscena storici rilevanti per Il Problema dei Tre Corpi, e Weiss ha detto che lo show televisivo doveva trovare modi diversi per spiegare quelli che Liu usava nei libri.

"Non vuoi che le persone mettano in pausa e consultino Wikipedia ogni cinque minuti", ha detto Weiss. "Far fare alle persone questo le allontana. Nel libro, ti sta comunque spiegando tutte queste cose per iscritto. È stata una sfida che alla fine ci ha attratti al progetto per cominciare", ha aggiunto Weiss.

C’è molto del buon vecchio dramma basato sul dialogo Per quanto complessa fosse la storia (e la scienza che sta alla base, e dietro, quella storia), Weiss ha detto che Il Problema dei 3 Corpi (stavolta con il 3, quindi la serie) ha comunque impiegato molto del buon vecchio dramma, il dramma vecchio stampo, quello classico basato sul dialogo. Weiss ha fatto riferimento a una scena tra Jonathan Pryce e una voce su uno speaker per far capire a cosa si riferisce. “Jonathan ha una lunga conversazione in una piccola stanza con una voce incorporea su uno speaker a nastro degli anni '50 sulla fiaba di Cappuccetto Rosso”, ha detto Weiss. Oltre a occuparsi di dettagli inerenti alla trama, l’adattamento ha dovuto scegliere attori per impersonare i personaggi nati dalla penna di Liu. Benioff ha detto che Benedict Wong e John Bradley erano le loro prime scelte. Zine Tseng ha dovuto fare un provino su Zoom ma aveva una connessione di rete pessima, tuttavia ha sopportato i vari problemi tecnici per ottenere il ruolo.

"Penso che molte persone sarebbero state spezzate da questo", ha detto Benioff. "Come si fa a mantenere quell'intensità di nuovo e di nuovo?".