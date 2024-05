Mr & Mrs Smith, arriva una seconda stagione per la serie tv Prime

Sono in arrivo nuove avventure per una delle coppie di spie più amate del piccolo schermo. Il 14 maggio Prime Video ha annunciato di aver rinnovato, per una seconda stagione, Mr. & Mrs. Smith. La serie, una rivisitazione del celebre film del 2005 con Angelina Jolie e Brad Pitt, vede Donald Glover vestire i panni di John Smith e Maya Erskine quelli di Jane Smith. La prima stagione di otto episodi ha debuttato il 2 febbraio 2024 ed è diventata rapidamente una delle serie di punta di Prime Video, acclamata anche dalla critica. Sull’ottimo riscontro si è anche espressa Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios: “Il successo della prima stagione, con la sua reinvenzione incredibilmente moderna e sexy del film originale, è una testimonianza della brillante creatività di Donald Glover e Francesa Sloane. Siamo orgogliosi di offrirvi un’altra stagione piena di viaggi indimenticabili e nuove avventure”.

La trama

Nella prima stagione di Mr. & Mrs. Smith, i due protagonisti non si conoscono, ma entrambi trovano lavoro per una misteriosa agenzia di spie che gli garantisce una vita gloriosa fatta di spionaggio, ricchezza, viaggi per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? I due devono sposarsi con un matrimonio combinato e crearsi delle nuove identità: Mr. e Mrs. John e Jane Smith. John e Jane, una volta sposi, intraprendono missioni ad alto rischio ogni settimana e nel frattempo affrontano anche la loro relazione imposta. La storia si complica quando scoprono di provare sentimenti reali l'uno per l'altro. Cos'è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?