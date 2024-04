IL RE, la seconda stagione con Luca Zingaretti. Interviste a SkyTG24

Dal 12 aprile arriva la seconda stagione: nuovi episodi per il prison drama Sky Original con Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Barbora Bobulova. Nel cast, tra i nuovi arrivi, anche Fabrizio Ferracane e Thomas Trabacchi. Alla scrittura Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini.

Con orizzonti più ampi ma con la stessa intensità, lo stesso potere, la stessa, personalissima, integrità. IL RE è tornato per una seconda stagione, Sky Original, con protagonista Luca Zingaretti. Alla regia torna Giuseppe Gagliardi per raccontare intrecci con i servizi segreti, testimoni scomodi e un RE, il Direttore del carcere S. Michele appunto, disposto ancora una volta a tutto pur di far prevalere il suo senso di giustizia. Nel cast ancora, tra gli altri, Isabella Ragonese, con l'arrivo invece di Thomas Trabacchi nei panni di un magistrato accusato di omicidio, Caterina Shulha in quelli del suo avvocato e Fabrizio Ferracane come agente dei Servizi Segreti. Ecco cosa ci hanno raccontato.

LUCA ZINGARETTI "Bruno Testori, il mio personaggio, fondamentalmente non è cattivo è solo una persona che si è ritrovata travolta da sé stessa. La sua missione è diventata un'ossessione, ha perso il baricentro e fa cose decisamente discutibili. Detto questo ha anche un suo senso etico e credo che noi tutti siamo portati a provare empatia verso chi si è "smarrito" in qualche modo. Bruno, dunque, ha una sua morale e credo che la cosa che lo terrorizza di più sia non riuscire a perseguire ciò in cui crede, perché un suo senso della giustizia, anche molto forte, ce l'ha" . "Credo che in questa seconda stagione ci siano numerosi ribaltamenti sia nella storia che nei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nella prima. Non posso svelare troppo ma devo dire che ci sono dei colpi di scena che ho trovato molto intelligenti e davvero unici. C'è un cambio completo del punto di vista."

GIUSEPPE GAGLIARDI "Questa seconda stagione racconta un mondo di fuori, rispetto alla prima che sicuramente era più claustrofobica. Qui troviamo il nostro "RE" che deve abbandonare il suo regno per cercare di riprenderselo e quindi seguiamo delle linee narrative che vanno anche molto fuori dal carcere. Tuttavia, il "chiaroscuro" della prima stagione rimane anche in questa seconda e infatti anche gli ambienti di fuori hanno il tono del mondo di dentro. Questa è stata una scelta stilistica voluta per raccontare meglio, di ogni personaggio, l'ambiguità che si porta dietro".

ISABELLA RAGONESE "Tra Sonia (il personaggio) e Testori c'è sicuramente un grande rispetto reciproco anche se non credo che lei stessa conti molto nella testa e nella logica di Testori. Luca (Zingaretti) è riuscito a non creare un personaggio bidimensionale, da qui l'empatia naturale che il pubblico può provare per lui. Anche la "mia" Sonia lo adora ma lo odia allo stesso tempo in questo continuo terrore di svegliarsi un giorno e somigliargli troppo. Credo quindi che il problema di Sonia sia proprio quello di non sapere cosa vuole: se non diventare come Testori oppure diventare la sua diretta erede".