Il clandestino, il cast della nuova serie TV con Edoardo Leo

Lavinia Longhi è Kadijha, la fidanzata di Luca Travaglia. Quando la ragazza muore in un attentato, lui cambia vita. Lascia la Polizia, finisce a Milano dove trova lavoro come buttafuori, e cade in una depressione profonda. Fino a quando, l'apertura dell'agenzia investigativa, gli regala un nuovo scopo e nuovi obiettivi