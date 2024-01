The Crown, vanno all'asta i cimeli della serie televisiva

Netflix vende i cimeli del set della serie televisiva che racconta la storia della corona britannica. Da Bonhams a Londra, centinaia cimeli del pluripremiato show di Peter Morgan stanno per essere messi in vendita. La mercanzia spazia dal barbecue del principe Filippo a Balmoral al campanello usato dalla regina Elisabetta in tutte le sue incarnazioni dello show (Foy, Colman e Staunton) per chiamare i primi ministri in attesa a Buckingham Palace. L’asta si terrà il 7 febbraio a livello fisico e l’11 gennaio online



Calato il sipario sulla serie televisiva The Crown, adesso Netflix ha deciso di vendere all'asta i cimeli che arrivano dal set dello show.

Troni, carrozze e gioielli… La piattaforma di streaming mette all’incanto tantissimi "props" della serie cult che racconta la storia della corona britannica. Da Bonhams a Londra, centinaia cimeli del pluripremiato show di Peter Morgan stanno per essere messi in vendita. La mercanzia spazia dal barbecue del principe Filippo a Balmoral al campanello usato dalla regina Elisabetta in tutte le sue incarnazioni dello show (Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton) per chiamare i primi ministri in attesa a Buckingham Palace È la medesima cosa che sta facendo in questi giorni Hbo, dismettendo arredi e abiti di scena dalla serie ormai conclusasi Succession (di cui tutte le stagioni sono disponibili su Sky e in streaming su NOW) che poche ore fa ai Golden Globe 2024 ha incassato quattro premi per la sua stagione finale.



Netflix si sbarazza dei "gioielli della Corona"... Adesso tocca a Netflix, che potrà dire di essersi sbarazzata letteralmente dei gioielli della corona… Per una replica dell'anello di fidanzamento con lo zaffiro regalato da Carlo a Diana nella puntata Fairy Tale della quarta stagione, la stima di partenza è tra mille a 2000 sterline. Il lotto più caro dell'asta è la copia della carrozza dell'Incoronazione, valutata tra 30 e 50mila sterline, mentre tra 10 e 12mila sterline è il prezzo pronosticato per la riproduzione del Trono di Saint Edward, dove l’attrice Claire Foy, nei panni di Elisabetta, divenne ufficialmente sovrana in una falsa Westminster Abbey.

Sono oltre 500 i props che andranno all’asta, sia a Londra sia online Circa 160 "props" sono quelli che finiranno sotto il martello del battitore il prossimo 7 febbraio, mentre per altri 350 l'asta sarà online a partire dall'11 gennaio.

Tutti i proventi della prima serata andranno a finanziare un nuovo programma per studenti di cinema alla National Film and Television School. L’asta prevede lotti per tutte le tasche: 60-80 sterline sono richieste per il servizio da bar della Regina Madre, mentre chi volesse accaparrarsi il barbecue di Filippo usato nell'episodio Bubbikins della terza stagione dovrà sborsare tra 400 e 500 sterline. Sette lettini in vimini intrecciato per gli adorati corgi della regina, alcuni dei quali visti nell'ottavo episodio della seconda stagione Dear Mrs. Kennedy, costeranno un paio di migliaia di dollari.

L’abito nero dell'Annus Horribilis di Elisabetta, quello indossato dalla Staunton nella quinta stagione, sarà anch’esso battuto per una cifra di circa 2000 dollari.

Si tratta di riproduzioni che hanno poco da invidiare all'originale. E infatti si parla di ben ottomila sterline come prezzo di base per l'iconico "revenge dress", il cosiddetto "vestito della vendetta" scelto da Elisabeth Debicki nella parte di Diana. Parliamo del mitico tubino nero, di cui Debicki ha scelto una replica per ricreare nella quinta stagione il momento in cui la principessa del Galles, dopo aver appreso dalla TV che il marito Carlo aveva ammesso il tradimento con Camilla, si presentò a un party della Serpentine Gallery a spalle scoperte, cosa che era un oltraggio alle regole dell'etichetta reale.