One Piece, Netflix ha annunciato il remake

Nelle scorse settimane Iñaki Godoy ha parlato della serie tv in un lungo post su Instagram: “Posso tranquillamente dire che One Piece rappresenta una grande parte di me, non soltanto come attore, ma anche come persona. Mi ha dato nuovi amici che terrò stretti al cuore per sempre, una maggiore volontà di recitare con più coraggio nei momenti di difficoltà e soprattutto mi ha ricordato i miei sogni e perché non debba mai smettere di lottare per loro!”.

