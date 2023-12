Reacher, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2

La seconda stagione di Reacher è basata sull’undicesimo romando di Child, Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble). Inizia quando l'ex investigatore della polizia militare Jack Reacher riceve un messaggio in codice: verranno uccisi i membri della sua ex unità dell'Esercito, l'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP. Nel corso della storia l'uomo si riunisce così con tre dei suoi ex commilitoni per indagare sul caso. Insieme ripercorrono il mistero che li coinvolge, cercando di scioglierlo prima di restare uccisi.

Cast e produzione

Prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, è sceneggiata da Nick Santora (Scorpion, Prison Break), che ne è anche executive producer e showrunner insieme allo stesso Lee Child. Nel cast, oltre ad Alan Ritchson come protagonista, anche Maria Sten, Serinda Swan e Shaun Sipos nei panni dei componenti dell'Unità Speciale di Investigazione del 110° MP. Ferdinand Kingsley interpreta invece A.M., un mercenario. Sullo schermo anche Robert Patrick nei panni di Shane Langston, capo della sicurezza di un appaltatore privato della difesa, e Domenick Lombardozzi nel ruolo di Guy Russo, detective della polizia di New York.

Già annunciata la terza stagione

Alcuni giorni fa è uscito il video sneek peak con un estratto di Reacher 2 in cui è stato annunciato anche il rinnovo della serie televisiva per una terza stagione. Lo show televisivo è tratto dall’omonima serie letteraria firmata da Lee Child. Il primo dei romanzi dedicati al personaggio di Jack Reacher è stato pubblicato nel 1997 (mentre in Italia è arrivato nel 2000). Il titolo con cui è stato edito in Italia è Zona Pericolosa.