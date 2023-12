I Farad, domani su Prime Video: cosa sappiamo della nuova serie

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Una nuova serie spagnola che promette molta azione e colpi di scena. È I Farad (Los Farad), che da domani - martedì 12 dicembre - sbarca su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si tratta di un thriller ambientato nella Marbella degli anni Ottanta, tra lusso e traffico di armi. Tra i protagonisti, c’è anche un volto molto conosciuto dal pubblico italiano. Ecco un po’ di cose da sapere.

Il protagonista della serie, quindi, è Oskar. Vive a Marbella, nel sud della Spagna, è un istruttore di aerobica a cui piace sedurre le sue clienti e sogna di aprire una palestra tutta sua. Siamo negli anni Ottanta, in un Paese uscito da poco dalla dittatura franchista e che muove i primi passi democratici. All’interno della città c’è un microcosmo fatto di palazzi, ricchezza, sangue, commerci poco limpidi. La vita del ragazzo prende una piega inaspettata quando incontra la giovane cliente Sara Farad, primogenita di un’importante famiglia. Lei lo catapulta in questo mondo fatto di eccentricità ed eccessi, introducendolo nella lussuosa realtà parallela del jet set della Costa del Sol. I Farad sono una famiglia tanto ricca quanto misteriosa. Promettono a Oskar un futuro luminoso, a patto che lui accetti un lavoro inaspettato: il traffico di armi. Il ragazzo viene così coinvolto in un business pericoloso e si troverà di fronte a pressioni e scelte difficili.

“Il giorno in cui Oskar, un tipico ragazzo qualunque, incrocia la strada della misteriosa e ricca famiglia Farad, la sua vita cambia per sempre”, recita la sinossi ufficiale della serie. E prosegue: “Oskar entra in un gioco a premi, il mondo del traffico internazionale di armi. A Marbella, dove vivono i Farad, lo attendono lusso, adrenalina ed emozioni intense, ma anche violenza e cinismo che mettono alla prova la sua volontà”.

Gli episodi

La prima stagione di I Farad è composta da 8 episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. La serie, prodotta da Mod Producciones ed Espotlight Media per Prime Video, è stata ideata da Mariano Barroso, che è anche regista (con Polo Menárguez) e sceneggiatore (con Alejandro Hernandez). Come detto, la serie è disponibile in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) da martedì 12 dicembre 2023.

Il cast

A interpretare Oskar è Miguel Herrán, celebre per avere prestato il volto a Rio ne La Casa di Carta (ma anche a Christian Varela in Élite). Sara Farad è invece Susana Abaitua, meno famosa in Italia ma già vista in Patria e Pazzo per lei. I due attori hanno raccontato che all’inizio non è stato semplice immergersi nei loro personaggi. "Non è stata una serie facile da recitare, perché sono personaggi a volte molto cattivi ma a volte molto gentili. Il che li rende molto umani", ha detto Herrán. "Chi è bravo al 100%? Anche questo è il bello della serie, abbiamo tutti i nostri chiaroscuri e i nostri casini", ha aggiunto Abaitua. Nel cast anche Roberto Lezana, Omar Ayuso, Pedro Casablanc, Nora Navas, Fernando Tejero, Amparo Piñero, Adam Jezierski, José Florencio Piñero e Nahuel Picone.