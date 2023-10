I bastardi di Pizzofalcone, il cast della stagione 4. FOTO

2/13 ©IPA/Fotogramma

Ispettore di Polizia, è stato grazie alla sua tenacia e al suo forte intuito investigativo che il Commissariato di Pizzofalcone si è salvato dalla chiusura. Per le stesse doti, Lojacono si ritrova alle prese con un passato che viene a chiedergli il conto e ha le fattezze di un nemico che cerca vendetta. L’ispettore è sempre stato in grado di distinguere con determinazione quello che è giusto da quello che è sbagliato, ma non si dà pace all’idea di mettere in pericolo quanto ha di più prezioso: la vita di sua figlia Marinella

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo