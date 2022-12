Il mio nome è vendetta, il revenge film con Alessandro Gassmann

È uscita la pellicola la cui protagonista assoluta è la vendetta, che infatti è anche messa a titolo. Sofia (Ginevra Francesconi) è una ragazzina campionessa di hockey che, fotografando di nascosto il padre Santo (Alessandro Gassmann), darà inconsapevolmente il via a un effetto domino di morte e violenza. Il film è uscito in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

È uscito Il mio nome è vendetta, il revenge film con Alessandro Gassman appena approdato su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

In questa pellicola la protagonista assoluta è proprio la vendetta, quella che infatti viene anche messa a titolo. Oltre a “lei”, ci sono Sofia (Ginevra Francesconi), che interpreta una ragazzina campionessa di hockey, e il padre, Santo (Alessandro Gassmann). La figlia fotograferà di nascosto il papà e posterà la foto sui social, dando inconsapevolmente il via a un effetto domino di morte e a una scia di violenza pura.

La teenager vive assieme alla madre e al padre tra i boschi del Trentino e ama prendere lezioni di guida off-road dal padre Santo.

Il mio nome è vendetta è un omaggio a tanti film statunitensi del filone revenge, di cui ne riprende stilemi e tematiche.



Si tratta della terza prova da regista di Cosimo Gomez e racconta una storia che fa leva sul sentimento forse più umano che esista al mondo. Purtroppo parliamo della vendetta, qualcosa che non è certamente un sentimento positivo ma che, come la storia ci insegna, anima l'umanità molto più che la pietà e la compassione, ahinoi.

Ma come può una foto postata su Instagram innescare una spirale di violenza tale? Lo scatto che mostra Santo pubblicato in rete verrà intercettato da chi da vent'anni lo sta cercando, per fargli pagare un conto in sospeso.

È Don Angelo (Remo Girone), un capo clan il cui figlio primogenito è stato ucciso proprio da Santo.

Il mafioso comincerà così a lasciare una scia di sangue indelebile, in cui la vittima principale è la moglie di Santo (e madre di Sofia), costringendo gli unici superstiti di questa violenza, padre e figlia, a scappare. Lei non riesce a digerire un passato così pesante, criminale e oscuro riferito a suo padre. Non si dà pace, non vuole accettare il fatto che lui sia stato nelle file della 'ndrangheta. Quando riuscirà a metabolizzare questo dato di fatto, in lei scatterà una molla: il desiderio di vendicarsi, assieme a lui.



In testa a questo articolo potete vedere il trailer ufficiale del film Il mio nome è vendetta.