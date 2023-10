È disponibile su Sky e in streaming su NOW, la prima puntata della nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures con protagonisti Lino Guanciale, Filippo Scotti, Claudia Pandolfi e Paolo Pierobon. Tra nostalgia e cold case, un esordio folgorante e ricco di colpi di scena sulle note di canzoni indimenticabili come “Take on me”, degli a-ha ed “Enjoy the Silence" dei Depeche Mode

Il Grande Gatsby lo sapeva bene: “Non si può ripetere ciò che è già stato”. Eppure il capolavoro scritto da Francis Scott Fitzgerald si chiude con questa frase: “Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato". D’altronde l’arte, quando è davvero grande, trasfigura e sublima le contraddizioni delle nostre vite. E lo stesso, meraviglioso ossimoro, il medesimo struggente conflitto lo ritroviamo nel primo, abbacinante episodio di Un'Estate fa disponibile su Sky on demand e in streaming su NOW ( LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). Una serie in otto episodi in onda tutti i venerdì per quattro settimane. Amore e morte, speranza e disperazione, leggerezza e gravità, verità e menzogna, ballano vertiginosamente abbarbicate in questa danza travolgente sulle note delle hit italiane e straniere più iconiche degli anni Novanta. Prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, un viaggio in una bella estate che si colora di sangue e “porta via con sé anche il meglio delle favole”, per citare un verso della canzone di Franco Califano che ha dato il titolo alla serie.

IL monologo di Lino Guanciale

“Cosa mi ricordo di quella estate? Mi ricordo il calippo, Mi ricordo che prima di mangiarlo, dovevi fare una manovra particolare con le mani per scioglierlo un po’. Mi ricordo quanto era bello stare insieme. Mi ricordo Carlo, Lauretta, Adriano, Costanza. Mi ricordo tende così complicate che ci volevano ore per montarle e due secondi per smontarle. Mi ricordo l’odore della brace dalla cinque del pomeriggio e non solo quello della brace. Mi ricordo che le docce erano sempre o troppo calde o troppo fredde e le donne che ti guardavano disponibili dalle copertine di Postal Market. Mi ricordo che i bagni erano sempre occupati. Mi ricordo che eravamo sicuri di vincere i mondiali e che Schillaci non se lo filava nessuno. Mi ricordo l’arancione del Super Santos, la frenesia di vincere a schiaccia sette e la calma di lei: Arianna. Mi ricordo che il mare non è mai stato così bello e che c’era sempre il sole. Mi ricordo che avevamo sempre tutto il tempo. Mi ricordo che non dormivamo mai, che la musica era bellissima e che non avevamo paura di niente. Mi ricordo che eravamo felici. E poi non mi ricordo più un... ”

Un inizio folgorante

Un incipit potentissimo, mentre gli a-ha cantano Take on me, spalanca il portale per entrare nel mondo di Un’estate fa. Un monologo recitato con lo sguardo in macchina. Addio quarta parete. Il protagonista, Elio (un efficacissimo e dolente Lino Guanciale) ci mette la faccia e non solo, parimenti ai capolavori scritti in prima persona, tipo Memorie dal sottosuolo di Fëdor Dostoevskij, Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain, Il Giovane Holden di J.D Salinger. In fondo, le serie tv di qualità rappresentano l’equivalente dei grandi romanzi che hanno fatto la storia della letteratura.