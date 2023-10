Un'estate fa, lo speciale sulla serie tv crime Sky Original. VIDEO

Registi, sceneggiatori e attori ci portano nel dietro le quinte della nuova produzione Sky Original. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da venerdì 6 ottobre

Tra pochi giorni, il 6 ottobre, Un’estate fa farà il suo approdo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ( LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). La serie tv Sky Original racconta la storia di un cold case che si riapre all’improvviso, quando, 30 anni dopo la scomparsa di una giovane ragazza, viene ritrovato il suo corpo, ed Elio, l’ultimo a essere stato con lui, diventa il primo indiziato dell’omicidio. Ed è in questo contesto che Elio, in seguito a un incidente, si risveglia nel corpo del sé stesso 18enne, tornando a quell’estate del 1990.

TRA PRESENTE E PASSATO

Il loro è il racconto di una storia in bilico tra presente e passato come il suo protagonista, che ha rinunciato a una parte della sua storia per crearsi una vita felice e che ora deve decidere a cosa rinunciare per recuperare qualcosa che ha perduto. Il racconto di un uomo diviso in due. E divisa in due è anche la serie, che fa scelte nette per raccontare il 1990: con la fotografia di Davide Manca che, attraverso lenti più vintage, restituisce un’atmosfera più luminosa per gli anni 90 mentre con lenti più moderne dona una luce più grigia al presente. E notevole è stato anche il lavoro del giovane cast, che si è dovuto immedesimare in un’epoca che non ha mai vissuto allontanandosi dal digitale per ritornare all’analogico, mettendo via lo smartphone per ripescare il walkman.

Potete vedere lo speciale su Un’estate fa nel video in testa a questo articolo. La serie Sky Original arriva invece il 6 ottobre. In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.