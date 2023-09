Un'estate fa, Claudia Pandolfi e Martina Gatti sono Costanza. VIDEO

Le due attrici si alternano per dar vita e forma al personaggio in due momenti diversi della sua vita. Un'estate fa è una serie Sky Original, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 6 ottobre

Costanza è uno dei personaggi centrali in Un’estate fa (LO SPECIALE), la serie tv Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire dal 6 ottobre. È interpretata da due attrici diverse: Claudia Pandolfi la incarna da adulta, Martina Gatti da adolescente. Se volete saperne di più, guardate il video in testa a questo articolo.

"Una Costanza sgangherata" L’andare avanti e indietro nel tempo che caratterizza Un’estate fa, spiega Claudia Pandolfi, “è una questione più intima” in cui “tutti sono costretti a mettersi un po’ in discussione”. La sua, è una Costanza “un po’ sgangherata”. Una donna che ha studiato in tre facoltà lasciandole tutte e tre senza laurearsi, ha passato due anni in India, ha fatto “10 mila lavoretti”, è stata tossicodipendente da eroina, si è disintossicata e ci è ricascata tre volte. “È ironica, non si piange addosso, percepisci la sua forza a prescindere da ciò che le accade. Era qualcosa e diventa qualcos’altro, completamente diversa”. leggi anche Un'estate fa, Lino Guanciale e Filippo Scotti interpretano Elio