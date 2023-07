House of the Dragon 2, Amanda Collin potrebbe aggiungersi al cast

La seconda stagione della serie di successo HBO House of the Dragon, prequel dell’ancor più celebre serie Il trono di spade , potrebbe vedere l’arrivo di una new entry : l’attrice Amanda Collin , che si aggiungerebbe così al cast principale composto da Emma D’Arcy, Matt Smith e Olivia Cooke. L’attrice danese si calerebbe dunque nei panni di Jeyne Arryn, Lady of the Eyrie, nota anche come Maiden of the Vale. La seconda stagione di House of the Dragon sarà disponibile nella seconda metà del 2024.

Novità nel cast della serie HBO

Amanda Collin è nota per essere la protagonista della serie televisiva di fantascienza Raised by Wolves ma anche per le sue interpretazioni nei film A Horrible Woman (2017), Department Q: A Conspiracy of Faith (2016) e nella serie Splitting Up Together (2016). Secondo Redanian Intelligence, l’attrice Amanda Collin entrerà a far parte della seconda stagione della serie HBO nel ruolo di Jeyne Arryn, Lady of the Eyrie, nota anche come Maiden of the Vale. Collin potrebbe però non essere l’unica sorpresa del nuovo capitolo di House of the Dragon: insieme a lei, sembra che anche l’attore britannico Abubakar Salim raggiungerà il cast nella parte di Alyn of Hull. Coincidenza vuole che gli stessi Amanda Collin e Abubakar Salim fossero colleghi proprio nella serie televisiva Raised by Wolves.