Il Principe, la docuserie su Vittorio Emanuele di Savoia

Arriverà il 4 luglio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Il Principe, la docuserie sviluppata e diretta da Beatrice Borromeo Casiraghi che in tre episodi ripercorre la storia dell'ultimo erede al trono d'Italia: Vittorio Emanuele di Savoia. L’opera si focalizzerà sul 1978, anno in cui il principe venne accusato e poi assolto per l'omicidio di un ragazzo tedesco di nome Dirk Hamer.

Un principe in esilio, una top model e uno sparo nel buio sono alcuni dei dettagli che la miniserie tenterà di spiegare. Beatrice Borromeo Casiraghi ha sviluppato e diretto la serie con la sua società di produzione cinematografica Astrea Films. Ha anche co-prodotto la docuserie insieme a MDE Films.

Il Principe punterà a fare chiarezza su quel crimine attraverso le testimonianze della sorella della vittima e della famiglia reale in esilio coinvolta nel caso.



Un’opera che offre un racconto intimo di Vittorio Emanuele di Savoia La vicenda giudiziaria legata all'omicidio del giovane Dirk Hamer è il fulcro della docuserie, tuttavia l'opera vuole anche offrire un racconto più intimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Il Principe ricostruisce quindi il suo tormentato rapporto con la famiglia, la storia d'amore con Marina Doria, gli scandali, gli anni di lavoro in Iran e molto altro ancora, al fine di disegnare un affresco il più completo possibile sul personaggio messo a titolo. La miniserie include nuove ed esclusive interviste al Principe Vittorio Emanuele, contributi inediti e testimonianze preziose da parte di giornalisti, componenti della famiglia Savoia e della famiglia Hamer (tra cui Emanuele Filiberto, Marina di Savoia e Birgit Hamer). Ci saranno le prime dichiarazioni dei testimoni presenti quella notte a Cavallo, in Corsica.

L'impatto che le azioni delle generazioni precedenti possono avere su quelle successive Il Principe vuole parlare anche dell’impatto che le azioni delle generazioni precedenti possono avere su quelle successive, analizzandone conseguenze e ripercussioni.

La serie parte dal referendum del 1946 che trasformò l'Italia in una Repubblica, frantumando così l'identità del giovane principe, costretto all'esilio quando era un bambino.

Il racconto poi prosegue con la storia di un Savoia ormai adulto, sposato e con un figlio piccolo. Acquista una casa a Cavallo, in Corsica, nell'unico punto da cui in lontananza può scorgere quell'Italia che gli era proibita.

Cosa successe quella notte del 1978 a Cavallo (Corsica) Nel 1978 un gruppo di italiani, in vacanza in Sardegna, decise di visitare Cavallo e di utilizzare il gommone del principe, senza il suo permesso. Quell'azione scatenò una escalation di eventi culminati con il ferimento e la tragica morte del giovane Dirk Hamer.

La morte di quel ragazzo cambierà profondamente la vita di tutti coloro che sono coinvolti: la famiglia Savoia dovrà combattere contro il rischio di decenni di carcere, mentre la famiglia della vittima - in particolare la sorella di Dirk, Birgit Hamer - dedicherà tutta la propria esistenza per cercare verità e giustizia.

Si parlerà anche del rientro della famiglia reale in Italia Nel terzo episodio della docuserie, quello finale, oltre al processo verrà raccontato anche il rientro della famiglia reale in Italia dopo mezzo secolo di esilio. Sarà analizzato un nuovo scandalo che vedrà Vittorio Emanuele di nuovo incarcerato. L'opera propone un'inaspettata risoluzione a tante domande lasciate in sospeso.

Ciò che Il Principe vuole però fare più di ogni altra cosa è mostrare come il coraggio delle nuove generazioni, da Emanuele Filiberto di Savoia alle figlie di Birgit Hamer, ha permesso di affrontare i traumi ereditati e di liberarsi dal peso di un passato pesante come un macigno. approfondimento Emanuele Filiberto lancia Realtà Italia: "Mio movimento per il Paese"