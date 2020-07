"Se deve finire in politica, che sia", dice il principe al Corriere. Poi boccia l'attuale governo, ma anche l'opposizione: "Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere?". E annuncia un webinar con alcuni imprenditori tra i quali lo stilista Cucinelli e lo chef Oldani

Emanuele Filiberto di Savoia lancia "Realtà Italia". "Se sarà in futuro un movimento politico o se resterà un movimento di idee per l’Italia non lo so. Ma se deve finire in politica, che sia", dice al Corriere il 48enne, figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e di Marina Doria, annunciando inoltre un webinar con gli imprenditori in cui parlerà di come far ripartire il Paese, tra gli altri, con lo stilista Brunello Cucinelli e con lo chef Davide Oldani.