A Casa Tutti Bene 2, oggi gli episodi 5 e 6. Trama e anticipazioni

Gioia e sofferenze si susseguono rapidamente nel destino beffardo che accompagna i Ristuccia, i Mariani e il San Pietro. Proprio quando il tanto atteso nuovo inizio sembra vicino per alcuni di loro, l’ennesimo tragico evento colpisce i protagonisti della serie Original A Casa Tutti Bene ( LO SPECIALE ) , firmata Gabriele Muccino . Premiata con il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione, A Casa Tutti Bene - La serie torna da oggi venerdì 19 maggio con due nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Quinto e sesto andranno domani sera in prima serata su Sky Serie e saranno ovviamente disponibili anche on demand.

A CASA TUTTI BENE, IL CAST

Il cast: Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (La profezia dell’armadillo, Suburra). Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il marito di Sara, Diego. Tornano anche Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola). E con Eugenia Costantini di nuovo nel ruolo ricorrente di Olivia, ex compagna di Paolo e madre di suo figlio Giovanni, interpretato dal giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), e Marco Rossetti (Il Cacciatore, Speravo de morì prima, 7 donne e un mistero) ancora nei panni di Maurizio Mandolesi, amico e socio in affari di Carlo. Paola Sotgiu (Suburra – la serie) è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) è Beatrice, la moglie di Sandro. Debuttano in questa seconda stagione: il cantautore e attore francese Tom Leeb (Cyrano, mon amour, 8 Rue de l'Humanité) nei panni di un carismatico chef di successo corteggiato da molti ristoranti, in Italia e all’estero, con un ambizioso progetto per il San Pietro; Camilla Semino Favro (Sopravvissuti, Mia madre, Diaz – Don’t Clean Up This Blood) sarà Rebecca Baldini, avvocata di successo e vecchia amica di Sara; Yan Tual (Liaison, Outlander, Rifkin’s Festival) interpreta il nuovo compagno di Olivia, Pierrick; Filippo Valle (Elisa di Rivombrosa, Don Matteo 7, Donna detective) si calerà nei panni di Giuseppe, un nuovo personaggio legato a Beatrice.