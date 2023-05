Black Knight, il trailer della serie tv distopica coreana

Online le prime immagini del nuovo k-drama distopico in arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Il 12 maggio arriva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la nuova serie tv post-apocalittica Black Knight. La piattaforma, con questo prodotto, spera di replicare il successo di altri prodotti sudcoreani come Squid Game . Il dramma coreano scritto e diretto da Cho Ui-seok , racconta un futuro distopico devastato dall’inquinamento atmosferico ed è centrale il tema della sopravvivenza. Basato sul webtoon indonesiano Delivery Knight di Lee Yoon-gyun, Black Knight esce con la prima stagione completa composta da sei episodi.

Black Knight: di cosa parla la serie tv

Siamo nel 2071 con un mondo invaso dall’inquinamento che ha ristrutturato le classi viventi dell’umanità come la conosciamo. Solo l’1% della popolazione mondiale è ancora in vita e il bene più prezioso è l’ossigeno. Un gruppo di fattorini minuti di maschere antigas, chiamati Cavalieri, affrontano le dure condizioni ambientali per portare speranza a chi ne ha bisogno. Viaggiando attraverso l'aria piena di smog con condizioni di vento polveroso, questi eroi alternativi devono portare il loro carico e contrastare chiunque possa cercare di impedire la consegna.