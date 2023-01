Squid Game, Netflix nega "serie lesioni" ai concorrenti nel reality

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Era come una zona di guerra”. Un concorrente di Squid Game: The Challenge, il reality show ispirato alla serie televisiva Netflix più vista del 2021, ha descritto così al quotidiano britannico The Sun le scene vissute nel corso delle prove del programma in un hangar del Regno Unito. Il reality, che proprio come nella serie coreana coinvolge 456 partecipanti in sfide progressive, offre come premio per la vittoria 4.56 milioni di dollari, una cifra da capogiro che avrebbe spinto i concorrenti a sfidare i propri limiti fisici nonostante le rigide temperature, peggiorate inoltre da un'eccezionale ondata di gelo, all’interno dello studio. Secondo il concorrente durante la competizione Red Light, Green Light, basata sull’improvvisa interruzione di una corsa forsennata allo scattare del semaforo rosso, diversi sfidanti hanno avuto necessità di ricevere cure mediche. “Anche se l’ipotermia è entrata in azione, le persone erano disposte a rimanere il più a lungo possibile perché era in palio moltissimo denaro. Troppi erano determinati a non muoversi, quindi sono rimasti lì troppo a lungo. C’erano persone che pensavano di diventare miliardarie, ma se ne sono andate in lacrime”. Netflix, pur avendo ammesso di aver offerto assistenza medica ai concorrenti per “condizioni mediche lievi”, allo stesso tempo ha però dichiarato che “qualsiasi accusa di gravi lesioni non è vera”. Secondo la testimonianza del concorrente, invece, al grido di “dottore!” e tra altri partecipanti a carponi, alcuni concorrenti sarebbero stati portati via in barella.