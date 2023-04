The Boys, Elon Musk come il Patriota sull'account Twitter Prime Video

La decisione di rimuovere la spunta blu per chi non è disposto a pagare 8 dollari (salvo eccezioni) viene presa di mira da un meme: "Beh, può fare quel che gli pare..."

L'irriverenza di The Boys è forse l'ingrediente principale per il successo della serie. La satira feroce della produzione Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) tratta dall'omonimo fumetto di Garth Ennis è ormai nota a tutti. Così l'account Twitter di Prime Video Uk ha pensato di utilizzare uno dei personaggi principali della serie per parodiare una decisione presa da Elon Musk, patron di Tesla, SpaceX e Twitter.

Musk ha recentemente deciso definitivamente di rimuovere la spunta blu dagli account ufficiali Twitter, nonostante le polemiche e le preoccupazioni sulla possibilità che questa svolta possa incrementare e agevolare la creazione di profili fake. Prime Video Uk ha dunque postato un meme del Patriota interpretato da Anthony Starr nella scena in cui spinge giù dal tetto il figlio per farlo volare e dichiara: "Sono Patriota e posso fare quel ca**o che mi pare".

OTTO DOLLARI, MA PER ALCUNI OFFRE LUI

Musk aveva annunciato di voler chiedere agli utenti 8 dollari per poter ottenere la spunta blu, con delle eccezioni. Oltre alle istituzioni - dal Papa a Joe Biden - che hanno ottenuto una nuova spunta grigia, alcuni personaggi noti si sono ritrovati la spunta blu gentilmente offerta da Musk. È il caso, per esempio, di LeBron James o Stephen King, che ha dichiarato di non essersi mai iscritto a Twitter Blue, di non aver versato gli 8 dollari, di non aver lasciato il numero di telefono per la verifica.