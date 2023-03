Che Dio ci aiuti 8 si farà. Le anticipazioni sul cast

L’attenzione in Che Dio ci Aiuti 8 si sposta su Suor Azzurra che gli sceneggiatori presentano come una suora divers a da Suor Angela per vari motivi . Entrambe sono fuori dagli schemi e hanno un approccio diverso alla fede, ma Azzurra “è una suora disordinata, tutta cuore e poca formazione, pronta ad accogliere l’altro in maniera totale”. Bucaccio ha sottolineato: “Per noi è stata una scommessa. Ricordo quando Francesca fece il primo provino per Azzurra Leonardi, per me non era giusta perché troppo bella e simpatica. E invece ne abbiamo fatto una suora incredibile e a cui si vuole bene”. Nel finale della settima stagione Azzurra diventa ufficialmente suora e comincia la sua nuova vita. Dopo l’amore di Guido, ormai per lei c’è solo Gesù.

Passaggio di testimone

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Elena Sofia Ricci è stata per molti anni la presenza centrale e indispensabile di questa fiction, ma ora ha deciso di salutare Suor Angela e per la troupe sicuramente è stato un duro colpo. Tuttavia il passaggio di consegne è avvenuto con cura e passione e gli sceneggiatori non escludono un cameo dell’attrice nell’ottava stagione. “Elena Sofia è molto generosa, si mette a servizio delle serie. E ha un legame fortissimo con Francesca, l’ha cresciuta come una sorella maggiore” quindi potrebbe accettare di tornare per poche scene in qualche modo. Che Dio ci Aiuti 8 sarà suddiviso in dieci episodi in cui Azzurra dovrà prendere confidenza con la sua nuova identità.

Il cast di Che Dio Ci Aiuti 8

Ad aiutarla Suor Teresa, interpretata sempre da Fiorenza Pieri e nel cast ci sarà probabilmente Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano, anche se non è ancora confermato. Gnoli ha promesso di “non uccidere” il personaggio, ma ci saranno grandi cambiamenti in seguito al suo percorso come padre e uomo adulto. Valeria Fabrizi sarà sempre Suor Costanza come ha precisato lei stessa in un’intervista: “Il personaggio per me è insolito: è uscito, l’ho creato, mi ci sono affezionata e spero di andare avanti ancora un po’”. Nel cast ci saranno inoltre Federica Pagliaroli, Valerio Di Domenicantonio, Ileana D’Ambra, Emma Valenti e Filippo De Carli.