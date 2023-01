Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci lascerà la fiction

L'attrice toscana ha spiegato meglio le ragioni che l'hanno portata a lasciare la serie che l'ha impegnata per dodici anni. Tra i suoi progetti futuri, il ritorno in palcoscenico e una tournée teatrale

Alla vigilia del debutto in tv delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti , serie televisiva giunta alla settima stagione e che tornerà in tv a partire da giovedì 12 gennaio , è tempo di domande per i realizzatori e gli interpreti ma soprattutto per Elena Sofia Ricci , attrice che è diventata il volto simbolo del titolo e che, come è stato anticipato, smetterà presto di recitare nei panni del suo amatissimo personaggio: Suor Angela.

Francesca Chillemi (Azzurra) nuova protagonista

“Faccio fatica a separarmi da Suor Angela”, ha ammesso Elena Sofia Ricci interrogata sulla sua decisione di lasciare Che Dio ci aiuti. Dopo dodici anni di produzione o oltre centotrenta episodi, è impossibile per l'attrice non riconoscere che il personaggio le sia entrato nel cuore, a lei come a tutti gli spettatori della serie prodotta da Luca Bernabei di Lux Vide e da Rai Fiction.

La protagonista della serie commedia, venata di atmosfere gialle e poliziesche, non lascerà tuttavia di punto in bianco il convento, anzi, sarà impegnata col passaggio di consegne per tutta la prima parte della settima stagione. A tenere insieme il convento ci penserà Francesca Chillemi, l'interprete di Azzurra, il cui ruolo è cresciuto parallelamente alla sua intenzione di prendere i voti. Elena Sofia Ricci ha anticipato che la fuoriuscita di Suor Angela accrescerà la fiducia di Azzurra che capirà di dover fare affidamento su sé stessa per portare avanti la storia.

Quanto a Suor Angela, la motivazione ufficiale del suo allontanamento dal Convento degli Angeli è legata al trasferimento della religiosa in carcere dove aiuterà spiritualmente le donne e i bambini.

Nessuna certezza, comunque, a proposito di un ritorno sul set perché non è stata detta da parte dell'attrice né della produzione la parola fine. I fan, quindi, già sperano in un ritorno a sorpresa in una delle future stagioni.