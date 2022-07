Che Dio ci aiuti, Elena D'Amario alla prima prova da attrice

Elena D’Amario debutta come attrice: la ballerina sarà parte del cast della prossima stagione di Che Dio ci aiuti Condividi

Che Dio ci aiuti è una delle serie televisive italiane di maggior successo degli ultimi anni. Le vicende di suor Angela sono in grado di tenere attaccati al televisore milioni di spettatori in ogni episodio, con medie di share molto alte. Che Dio ci aiuti è arrivata alla settima stagione, che è quella che potrebbe segnare una pietra miliare definitiva nel cuore del pubblico. Infatti, sembra ormai certa l'uscita di scena proprio di suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Ma mentre si attendono notizie certe in questo senso, che dovrebbero arrivare prossimamente, il sito televisivo TvBlog ha annunciato una grande novità per quanto riguarda il cast: l'arrivo di Elena D'Amario.

Da Amici a Che Dio ci aiuti: la carriera di Elena D’Amario approfondimento Parsons Dance torna a Milano, sul palco anche Elena D'Amario Non è stato ancora reso noto quale sarà il ruolo ricoperto dalla ballerina, che ha fatto il suo esordio televisivo alla corte di Maria De Filippi. Elena D’Amario, infatti, è stata una delle ballerine più amate di sempre nel programma Amici di Maria De Filippi. È stata anche professionista all’interno della scuola per diverse edizioni, è salita sul palco del festival di Sanremo insieme a Elisa, ed è stata anche parte del corpo di ballo Parsons Dance Company con sede a New York per 8 lunghi anni, prima di tornare in Italia al suo primo amore televisivo. L’esperienza in Che Dio ci aiuti sarà la sua prima come attrice: debuttare in una serie tv così amata non è mai semplice, anche perché essendo in onda da molti anni, il pubblico ha già i suoi personaggi preferiti.

I primi ciak di Elena D’Amario a Spoleto vedi anche Elena Sofia Ricci compie 60 anni: la carriera dell'attrice in 10 foto Tuttavia, Elena D’Amario è pronta a mettersi in gioco per tentare anche questa nuova strada ed esplorare nuove diramazioni dell’arte scenica, nella quale ha più volte dimostrato di essere particolarmente capace. L’inizio delle riprese dovrebbe essere a breve stando alle prime indiscrezioni ma anche ad alcuni indizi presenti proprio sul profilo di Elena D’Amario. La ballerina, infatti, ha condiviso alcune storie sui social sottolineando di trovarsi a Spoleto, che è da sempre il set in cui viene girata la serie di Che Dio ci aiuti. Per il momento, però, da parte sua non è arrivata nessuna conferma ufficiale, anche le sue storie, con tanto di copione, non lasciano nessun dubbio su quale possa essere il suo prossimo impegno professionale. Resta in dubbio la sua partecipazione alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: non è escluso che la ballerina possa rientrare “alla base” dopo l’esperienza sul set.

Il futuro di suor Angela in Che Dio ci aiuti Elena Sofia Ricci, dopo tanti anni, è pronta a svestire la tonaca della monaca di Spoleto. È stata lei stessa a ribadirlo in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”. Tutto sembra già essere stato deciso, quindi, senza ripensamenti.