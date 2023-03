The Night Agent, il trailer della nuova serie Netflix

The Night Agent arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) giovedì 23 marzo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Gabriel Basso è il protagonista della nuova serie The Night Agent, in arrivo a marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale della produzione.