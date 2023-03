Florida Man, è uscito il teaser della serie

La serie con Edgar Ramírez uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 14 aprile

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il teaser ufficiale della nuova serie Florida Man svelando le prime immagini della produzione con protagonista Edgar Ramírez .

Édgar Ramírez sarà Mike Valentine nella nuova serie Netflix. La produzione, creata da Donald Todd , racconterà la storia di un poliziotto costretto a tornare in Florida per rintracciare la fidanzata di un gangster. La piattaforma di streaming ha pubblicato il teaser offrendo così un primo sguardo sulla produzione.

FLORIDA MAN, LA TRAMA

Netflix ha distribuito anche la sinossi ufficiale della produzione nella scheda della serie: “Quando la ragazza di un gangster si dà alla fuga, un ex poliziotto fa ritorno in Florida per trovarla... ma ben presto un incarico semplice diventa una folle odissea”.