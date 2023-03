Addio a Robert Blake, il detective Tony Baretta dell'omonima serie TV

L'attore Robert Blake è morto , come ha confermato Variety. L'ex attore bambino, meglio conosciuto per il suo ruolo vincitore di un Emmy come poliziotto sotto copertura nella popolare serie tv degli anni '70 Baretta era stato sotto i riflettori qualche tempo fa anche per il processo in seguito all'omicidio di sua moglie nel 2001. Come riportato dall'Associated Press, Blake è morto a 89 anni per problemi cardiaci nella sua casa di Los Angeles. Blake è stato assolto dall'accusa di omicidio nel processo penale nel 2005, ma in un processo civile nello stesso anno, è stato ritenuto responsabile per l'omicidio ingiusto di sua moglie, Bonny Lee Bakley , e condannato a pagare alla sua famiglia 30 milioni di dollari, somma successivamente dimezzata da una corte d'appello. E Blake ha presentato istanza di fallimento nel 2006.

Alla notizia del possibile coinvolgimento di Blake nell'omicidio di Bakley, molti hanno sottolineato l’ "inquietante" somiglianza con il ruolo cinematografico più famoso dell'attore nell'adattamento cinematografico di Richard Brooks del 1967 del romanzo-reportage di Truman Capote A sangue freddo, in cui Blake e Scott Wilson hanno interpretato i giovani assassini di un'intera famiglia del Kansas. Parlando in un'intervista del 2011 con Tavis Smiley, Blake ha riconosciuto: "Se non fossi così malato e così turbato, forse non avrei fatto l’attore”. Il creatore di Baretta Stephen J. Cannell (morto nel 2010) una volta ha notato che Blake era brillante quanto Baretta ma che "il diavolo entra in lui", creando parte dell'intensità vista sullo schermo. "Penso che lo usi nella performance" ha detto Cannell.

La serie Baretta

Baretta è arrivato quando Blake era vicino all'apice del suo successo come attore. La ABC era in trattative con l'attore quando l'acclamata serie Toma è andata in onda dal 1973 al 1974. Quella si basava sulle esperienze di vita reale di un poliziotto sotto copertura non convenzionale che era interpretato da Tony Musante. Secondo Cannell, Musante aveva rifiutato di continuare dopo la prima stagione e la rete era alla ricerca di uno show simile. Blake era irremovibile sul fatto che non avrebbe recitato nella "serie abbandonata" da un altro attore, ma Cannell ha creato una sceneggiatura che ha mantenuto gli elementi chiave dell'originale - come la propensione del protagonista per i travestimenti - per convincere Blake. Il produttore Roy Huggins ha confermato l'intensa partecipazione di Blake alla produzione della serie. "Nessun attore era stato così coinvolto" ha detto. Ha anche notato che Blake aveva sempre un programma, una visione che voleva implementare. Lo spettacolo è andato in onda dal 1975 al 1978 e ha fatto guadagnare a Blake un Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 1975 e un'altra nomination nel 1977.

Chi era Robert Blake

Nato Michael Gubitosi a Nutley, New Jersey, Robert Blake proveniva da una famiglia di artisti. In giovane età è apparso insieme ai suoi fratelli nella compagnia di vaudeville dei suoi genitori. Quando era bambino, i suoi genitori trasferirono la famiglia a Los Angeles, dove lui e i suoi fratelli iniziarono a lavorare come comparse cinematografiche. Il debutto di Blake al cinema è avvenuto nel 1939 con Bridal Suite con Robert Young e l'attrice francese Annabella. È apparso in alcuni cortometraggi e nel 1940 ha avuto una piccola parte nel film di Myrna Loy-William Powell I Love You Again. Durante gli anni '40, è passato dalle parti minori ai protagonisti ed è apparso in un piccolo ma importante ruolo in Il tesoro della Sierra Madre di John Huston nel 1948. Durante gli anni '50, Blake è passato a ruoli da adulto in film d'azione e western ed è anche apparso in serie tv antologiche come Fireside Theatre e Zane Grey Theater, così come in serie western/avventura tra cui The Roy Rogers Show. Negli anni '60 è passato a ruoli più importanti, come in PT 109 (1963), con Cliff Robertson e Robert Culp, e ha continuato a lavorare stabilmente in tv. Il suo ruolo cinematografico più memorabile è arrivato nel 1967 con A sangue freddo. Blake ha fatto forse la sua interpretazione più agghiacciante nei panni del killer vagabondo Perry Smith. Si dice che Anthony Hopkins abbia visto la performance di Blake più volte in preparazione del suo ruolo di Hannibal Lecter nel film Il silenzio degli innocenti.