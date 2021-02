Il 14 febbraio del 1991 usciva nelle sale statunitensi il film The silence of the lambs, che in italiano verrà poi tradotto con Il silenzio degli innocenti. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Thomas Harris, pubblicato nel 1988, vide come protagonisti Anthony Hopkins e una giovanissima Jodie Foster, entrambi premiati con l’Oscar per i ruoli di Hannibal Lecter e Clarice Starling. Il film fu un vero successo e venne premiato con cinque statuette: a distanza di 30 anni è dunque difficile non ricordarne la trama e la grande interpretazione degli attori. Allo stesso modo, per via della popolarità del film e del suo ruolo nell’immaginario comune, sono tante le curiosità che lo caratterizzano: ecco quelle più particolari.

Anthony Hopkins prese spunto da Charles Manson e Audrey Hepburn

È stato lo stesso attore di origini britanniche a confessare che per interpretare più realisticamente il personaggio di Hannibal Lecter prese spunto da Charles Manson. In particolare, racconta Hopkins, visionò attentamente moltissimi video degli interrogatori fatti dalla polizia al criminale americano accorgendosi che non sbatteva mai le palpebre. Così, la star gallese decise di copiare quell’atteggiamento riuscendo a riprodurre uno sguardo freddo e inquietante. Non solo: Hopkins ha successivamente rivelato anche di aver copiato il modo di parlare di Audrey Hepburn: "Mi sono ispirato a lei per il modo di parlare di Hannibal, quel suo gorgheggiare tagliente; pensavo sempre a lei quando mi preparavo per Lecter".

Anthony Hopkins vinse l’Oscar recitando meno di 25 minuti

In un film che dura circa 120 minuti, Anthony Hopkins - pur essendone il protagonista principale nel personaggio di Hannibal Lecter, lo psichiatra e criminologo ossessionato dall'antropofagia e quindi chiamato Hannibal il cannibale, - recita soltanto per 24 minuti e 52 secondi. Ciò non impedì alla star di vincere il premio Oscar come miglior attore nel 1992. Tuttavia, non si tratta di un record assoluto: l’attrice americana Patricia Neal vinse il premio Oscar nel 1964 come migliore attrice protagonista recitando per 21 minuti e 51 secondi. La star interpretava il personaggio di Alma Brown nel film Hud, il selvaggio di Martin Ritt con Paul Newman.