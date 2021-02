Clarice, il nuovo trailer richiama Il Silenzio degli Innocenti

L’11 febbraio la serie farà il suo esordio negli USA su CBS. Esclusa la presenza di Mads Mikkelsen nello show come Hannibal Condividi:

Il nuovo trailer di “Clarice”, serie TV sequel de “Il silenzio degli innocenti”, offre ai fan una chiara connessione con la pellicola. È evidente come il confronto con Hannibal Lecter abbia segnato la protagonista, così come la caccia, quasi letale, al serial killer Buffalo Bill. Nel breve filmato possiamo vedere la rappresentazione di scene raccontate dall’agente, nel film, al dottore. Si tratta del momento in cui viene a crearsi una vera e propria connessione tra i due personaggi. Durante quel racconto Clarice Starling svela quello che era il suo incubo ricorrente da giovane. Era tormentata dalle reali urla degli agnelli giunti a un passo dalla macellazione. Le urla degli innocenti.

La serie TV "Clarice" è ambientata nel 1993. È trascorso soltanto un anno dagli eventi drammatici del film "Il silenzio degli innocenti". Un tempo di certo non sufficiente per Clarice per lasciarsi tutto alle spalle. L'agente potrebbe non riuscirci mai del tutto. Il suo primo vero caso l'ha quasi uccisa e il confronto con Hannibal Lecter ha messo alla prova la sua psiche.

Esclusa la possibilità che Mads Mikkelsen, Hannibal nella versione televisiva, possa trovare spazio nello show, tutto sarà incentrato su un nuovo caso e sulla vita di Clarice dopo i fatti accaduti. È chiaro però come il fatto che il terrificante cannibale sia libero, essendo riuscito a fuggire di prigione, rappresenti un tormento costante.