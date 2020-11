Clarice, il cast della serie sequel de Il silenzio degli innocenti

Il personaggio di Clarice Starling de “Il silenzio degli innocenti” è sempre stato molto amato dai fan della saga di Hannibal Lecter. L’interpretazione di Jodie Foster venne premiata agli Oscar nel 1992, così come sul palco dei Golden Globe e dei BAFTA.

Non sarà facile per Rebecca Breeds calarsi nei suoi panni, facendosi accettare tanto dal pubblico quanto dalla critica. Nessun nuovo film in arrivo, bensì una serie TV sequel de “Il silenzio degli innocenti”. Dai rumors alle conferme, fino alla messa in produzione, con l’avvio della fase dedicata ai casting.