Anthony Hopkins festeggia 45 anni senza alcol: “Mi stavo uccidendo”

L’attore, che oggi compie 83 anni, nei giorni scorsi ha pubblicato sui social un videomessaggio in cui celebra il suo anniversario, racconta la sua esperienza e invita i suoi fan che hanno lo stesso problema di abuso, soprattutto i più giovani, a non mollare. “Stavo andando incontro al disastro. Mi dissi che volevo vivere", ricorda. Poi l'invito a essere ottimisti: "Siate audaci e troverete le forze”

Anthony Hopkins festeggia 45 anni da sobrio. E lo fa pubblicando sui social un video in cui racconta la sua esperienza con l’alcol e invita i suoi fan che hanno lo stesso problema, soprattutto i più giovani, a non mollare: “Continuate a combattere”.

L’attore, che oggi compie 83 anni , il 29 dicembre ha deciso di condividere il suo anniversario senza alcol con un videomessaggio. “Quarantacinque anni fa, oggi, ho avuto un campanello d'allarme. Stavo andando incontro al disastro, mi stavo uccidendo. E non voglio fare una predica, ma ho ricevuto un messaggio, una vocina che mi diceva: 'Vuoi vivere o morire?'. Mi dissi che volevo vivere. All'improvviso ho provato sollievo e la mia vita è stata straordinaria”, racconta.

“Non mollate”

Il video di Hopkins è anche un messaggio di speranza, per guardare al 2021 con ottimismo dopo “un anno duro fatto di dolore e di tristezza per tante, tante persone”. L’attore ammette di avere momenti no e dubbi, ma invita tutti a rimanere positivi, a resistere e a essere coraggiosi. Rivolgendosi ai suoi giovani fan che hanno problemi legati all’abuso di alcol, poi, aggiunge: “Non mollate, continuate a combattere. Siate audaci e troverete le forze. Oggi è il domani di cui vi preoccupavate tanto ieri”.