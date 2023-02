Emily Ratajkowski ha condiviso una vecchia scena di iCarly

Auto-scoop della modella che rivela sui social la sua partecipazione alla serie tv da adolescente Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nell’immaginario collettivo, Emily Ratajkowski incarna uno dei modelli di bellezza contemporanei. Scelta dai principali brand come testimonial e ambassador, idolatrata sui social, dove non si sottrae a scatti piccanti, talvolta anche molto hot, in pochi ricordano però quali furono i suoi esordi nello showbiz. Infatti, benché di lei si abbia massivamente notizia relativamente da pochi anni, ossia da quando il suo profilo Instagram è diventato cult, in realtà la modella agli esordi della sua carriera ha fatto anche un cameo nella popolare serie tv iCarly. Solo che in pochi se ne sono accorti. A ricordare l’evento è stata lei stessa con un video su TikTok.

Emily Ratajkowski in iCarly vedi anche Chi è Eric Andrè, il nuovo fidanzato di Emily Ratajkovski Emily Ratajkowski, o Emrata come sono soliti chiamarla spesso i suoi fan confusi dell'esatta pronuncia del suo cognome, infatti, ha condiviso sul popolare social network cinese una brevissima clip della sua partecipazione in gioventù nel ruolo di Tasha. Non fu una partecipazione talmente importante da lasciare il segno, ovviamente, come evidenzia il fatto che in pochi, al netto dei suoi sostenitori più fedeli, ne erano a conoscenza. Nemmeno lei, prima d’ora, aveva mai raccontato questa esperienza nel mondo della serie tv. “Sapevate che ero Tasha su iCarly?”, ha scritto la modella come didascalia al video. Per rendere la cosa ancora più interessante, Emily Ratajkowski ha voluto anche condividere con il pubblico un aneddoto relativo a quella partecipazione, svelando in parte cosa voglia dire partecipare a un progetto cinematografico o televisivo in giovane età: “Avevo 16 o 17 anni e ho preso due settimane di scuola per girare due episodi”. In quella sua partecipazione, il personaggio di Emily Ratajkowski era innamorato di Gibby, protagonista della serie. “Orgogliosa di essere Tasha per sempre”, ha concluso Emrata.

Cos’è iCarly leggi anche Versace, il volto della campagna S/S 2023 è Emily Ratajkowski VIDEO La serie iCarly è andata in onda anche nel nostro Paese in un primo tempo sul canale a pagamento Nickelodeon, a partire dal 2 giugno 2008, per poi essere riproposta in chiaro su Italia 1 a partire dal 7 settembre 2009. È la storia di due ragazzi che realizzano uno show per il web dopo aver subito una cocente delusione. Invitano i loro coetanei a inviare loro video ed esibizioni che vengono poi proposti all’interno del format che, in pochissimo tempo, acquisisce enorme popolarità. Questo li catapulta in un mondo diverso, in cui sono costretti a fare i conti con le peculiari circostanze derivanti dal raggiungimento della fama in età adolescenziale.