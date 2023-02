Django, la recensione del terzo e quarto episodio della serie tv

Infatti, a partire dall’impiccagione di un afroamericano, che rimanda agli “strange fruit” cantati da Billie Holiday; in queste puntate successive balza ancora più prepotentemente agli occhi la politicità di questa serie che, come ripete a ogni piè sospinto la sua direttrice artistica, è bensì ambientata ai tempi del far west, ma affronta drammi decisamente contemporanei. Non vi si narrano solo, come sarebbe lecito attendersi, le violenze che allora l’uomo bianco perpetrava ai danni delle razze considerate inferiori, ovvero i neri e i nativi; ma si evocano anche le discriminazioni di genere, grazie a un coup de theatre che non è possibile rivelare fino in fondo e che riguarda un tema ormai imperante come la fluidità di gender. Anche se non si tratta di una novità assoluta - già nel lontano 2005 Ang Lee aveva vinto tre Oscar su otto candidature raccontando l’amore omosessuale tra Jake Gyllenhaal e il compianto Heath Ledger ne I segreti di Brokeback Mountain, che era appunto un western – va detto che lo scarto dei discorsi sulle emancipazioni sociali ha fatto segnare ultimamente un punto di non ritorno.

Si è già spiegato la scorsa settimana come Django la serie sia stato definito dalla sua regista nonché direttrice artistica, Francesca Comencini, una sorta di epicedio del patriarcato, raccontato cogli stilemi del genere cinematografico che più di ogni altro ha contribuito a edificarne la mitologia più spietata. Un cinema fatto di uomini sempre duri e spesso puri che, a volte per soldi altre per ragioni più nobili, hanno ucciso e si sono fatti uccidere. Gli episodi 3 e 4 chiariscono ancor meglio il concetto, tanto che si potrebbe tranquillamente rimuovere il contesto storico\geografico e dire francamente che lo show targato Sky Studios è un altro tassello della narrazione contemporanea sul politicamente corretto; mostrando al pubblico come sia stata lastricata di discriminazioni di ogni tipo la conquista del West (e – s’intende - non soltanto quella).

approfondimento

Il ritorno di Django, la recensione dei primi due episodi

Una serie figlia dei tempi, dunque, se è vero che le istanze dell’inclusion e dell’orgoglio omosessuale vengono ormai disseminate quasi sistematicamente in moltissimi racconti per immagini. Per restare alle serie-tv, vengono in mente Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni o la più recente La legge di Lidia Poët di Matteo Rovere e Letizia Lamartire, due opere di largo pubblico e buona qualità, in cui la diversità di genere si fa largo in maniera non peregrina. Non solo, anche dell’evento televisivo più eclatante della stagione, l’ultima edizione del Festival di Sanremo, restano in mente soprattutto le performance extra-canore di Rosa Chemical e la prise de pouvoir delle molte signore, da Chiara Ferragni a Paola Egonu, che nell’immaginario collettivo hanno marcato di senso il palco dell’Ariston molto più dei due conduttori maschi. Il motivo è presto detto: si colgono oggi i frutti delle battaglie combattute nei decenni scorsi dalle donne o dal mondo LGBTQ+, e quella struttura politica precipita sic et simpliciter in sovrastruttura narrativa.

Una cosa è certa, se Carlo Verdone si trovasse di nuovo a dirigere ora una delle sue pellicole più riuscite come Borotalco, sarebbe probabilmente costretto a rinunciare a una delle battute più esilaranti, quella che - come ciascuno ricorderà - riguardava John Wayne. Oggi, appena 40 anni dopo, sarebbe forse censurata come una bestemmia.