Django, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Sky

Matthias Schoenaerts è Django. Co-protagonisti Nicholas Pinnock, Lisa Vicari e Noomi Rapace. Francesco Comencini alla regia dei primi quattro episodi e alla direzione artistica del progetto. Nel team di regia anche David Evans ed Enrico Maria Artale. Creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Con la partecipazione straordinaria di Franco Nero e con Manuel Agnelli, Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi, Camille Dugay. Dal 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Presentata in anteprima mondiale alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Django è l’attesa serie originale Sky e CANAL+ che rilegge in chiave contemporanea l’omonimo film di Sergio Corbucci. La serie esordirà il 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e sarà disponibile su Sky anche nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria. Tutti i venerdì in prima serata due nuovi episodi su Sky Atlantic (disponibili anche on demand). CANAL+ la trasmetterà in Francia, Polonia, Svizzera e Africa (e attraverso M7 nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca).

Django è una prestigiosa serie TV in dieci episodi completamente girati in inglese prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno. I primi quattro episodi sono diretti da Francesca Comencini (Gomorra - La serie), anche direttrice artistica della serie, mentre i seguenti episodi sono diretti da David Evans (Downton Abbey) e da Enrico Maria Artale (Romulus). Le riprese si sono svolte in Romania, tra Racos, Bucharest e l’area del Danubio.

Matthias Schoenaerts interpreta l’iconico personaggio del titolo, accanto a Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, il visionario fondatore di New Babylon, a Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django, e a Noomi Rapace nel ruolo della potente e spietata nemica di Ellis, Elizabeth Thurmann. Tra gli altri interpreti: Jyuddah Jaymes, Benny O. Arthur e Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis, Tom Austen in quelli del cowboy Eljiah Turner e Camille Dugay che sarà Margaret, la moglie di Django. Con, Manuel Agnelli, Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi. E a omaggiare il mito del western di culto di Sergio Corbucci, la partecipazione straordinaria di Franco Nero in un ruolo inedito. Il premiato attore Matthias Schoenaerts è acclamato in tutto il mondo per film come Un sapore di ruggine e ossa, Bullhead – La vincente ascesa di Jacky, The Mustang e il film di David O. Russell Amsterdam. Fra i suoi prossimi progetti The Way of the Wind di Terrence Malick, di cui sarà il protagonista, e la miniserie HBO (prossimamente in esclusiva su Sky e NOW) The Palace, in cui diretto da Stephen Frears recita accanto a Kate Winslet; Nicholas Pinnock, fondatore della Silver Milk Productions, è apparso sul grande schermo nei film The Last Tree e Dark Encounter, ed è conosciuto in TV per le famose serie TV Counterpart, Top Boy, Fortitude, Marcella e, più di recente, For Life; la talentuosa attrice in ascesa Lisa Vicari è conosciuta per le sue performance nel film Luna e, negli ultimi anni, nella popolare serie TV Dark; la premiata attrice Noomi Rapace è celebre per i suoi ruoli nella trilogia Millennium, nei film Prometheus e Seven Sisters, così come per i film indipendenti Lamb e Non sarai sola.

Liberamente adattato dal cult movie di Sergio Corbucci, Django è la storia di un uomo che, partito in cerca di vendetta, finirà per lottare per qualcosa di più grande. Texas, fine 1800. Django raggiunge una città riarsa, sul fondo di un cratere: è New Babylon. Cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e si trova sul posto. Ha ormai vent’anni e si appresta a sposare John Ellis, che di New Babylon è il fondatore; e in più, lei non vuole Django tra i piedi. Ma Django non è uomo da arrendersi, e non lascerà nulla d’intentato pur di avere un’altra possibilità con sua figlia, diventando un alleato prezioso per Ellis mentre si trovano a difendere New Babylon contro la potente Signora di Elmdale, Elizabeth Thurman, impegnata in una personale missione il cui scopo è quello di liberarsi di questa comunità di ladri e peccatori. Ma i quattro – Django, Sarah, John e Elizabeth – sono avviluppati in un groviglio di sinistri segreti destinati a venire in superficie.

SCHEDE PERSONAGGI

vedi anche

Franco Nero compie 80 anni: i suoi film più famosi da attore e regista

DJANGO - Matthias Schoenaerts Julian Wright, detto Django, è un misterioso pistolero, uno sconosciuto con una tragedia alle spalle. Sua moglie (Margaret) e i loro figli sono stati massacrati mentre lui si trovava lontano, a combattere dalla parte sbagliata della Guerra Civile americana. Non che gli importasse nulla della guerra, ma la paga da soldato era l’unica maniera per sfamare i suoi. Per questo non era con la sua famiglia la notte del massacro. Molti anni dopo, scopre che Sarah, la figlia che credeva di avere perduto, è viva. Per lui è l’occasione di diventare l’uomo e il padre che non è mai riuscito a essere. E forse anche per scoprire chi ha ammazzato la sua famiglia, e vendicarsene.

JOHN ELLIS - Nicholas Pinnock Afroamericano, arruolatosi nella Union Army allo scoppio della Guerra Civile è diventato ufficiale incaricato. In guerra ha perso il figlio maggiore e la moglie. Eppure il suo cuore sprizza vitalità e foga. Sulla base dei propri ideali ha fondato una città, New Babylon, che accetta chiunque e offre occasioni di riscatto a tutti. John ci vive con i suoi figli (Philip, Seymour e Kevin) e con Sarah, che ha adottato da bambina e che è ormai diventata la donna con cui è in procinto di sposarsi. I due si amano, eppure c’è un inconcepibile peccato che lui le ha sempre tenuto nascosto.

SARAH - Lisa Vicari È orfana, o almeno questo è ciò che ha sempre pensato da quando è stata massacrata la sua famiglia. Fa la levatrice ma è anche molto altro: è lei il vero collante che tiene insieme New Babylon. Da piccola era indissolubilmente legata a suo padre Julian fino al giorno in cui lui partì, senza nemmeno un saluto, e tutta la sua famiglia fu massacrata. Una parte di lei è morta con loro. A soccorrerla è stato John Ellis, che l’ha tirata su come una figlia. Fino a che, ormai adulta e dopo la morte della precedente moglie di John, non ha iniziato a provare per lui un altro tipo di amore.

ELIZABETH THURMAN - Noomi Rapace È lei la Signora di Elmdale, la città dei ricchi in cui i bianchi proteggono ancora i propri privilegi. È la sorellastra di John, cresciuta provando per lui sentimenti contrastanti. Da un lato lo vede come frutto della lussuria del padre e causa della follia della madre; dall’altra, è l’unico uomo che abbia mai amato. Per Elizabeth, John è l’incarnazione del Male e un maestro nel manipolare le persone. Per questo si è data al timore di Dio e ai valori puritani, al punto che ora considera suo dovere ripulire il mondo da John, e da quel nido di peccatori che considera essere New Babylon.

SEYMOUR - Jyuddah Jaymes È il figlio di mezzo di John Ellis e ha circa la stessa età di Sarah, ragion per cui innamorarsi di lei è stato quasi inevitabile. Forse anche lei provava qualcosa per lui, o almeno questo è quel che Seymour ha sempre pensato. E poi è andato tutto storto: è morta sua madre, è morto Andrew, e lui ha dato ogni colpa dell’accaduto a suo padre e ai suoi stolti ideali. Quando Sarah accetta di sposare John, Seymour si sente tradito da entrambi e il suo risentimento verso il padre e la sua “disgraziata città” lo porterà verso il punto di rottura.

KEVIN - Benny O. Arthur Non gli è mai davvero importato sapere se Sarah fosse più sua sorella o la moglie di suo padre. Per lui, è semplicemente Sarah. Per questo non sopporta la crudeltà e l’ossessione di Seymour per lei, e a stento si trattiene dall’intervenire, perché potrebbe finire male. Kevin ha un atteggiamento positivo verso la vita, ed è per questo che non è refrattario all’idea di accogliere Django nella comunità di New Babylon.

PHILLIP - Eric Kole Ora che Andrew è morto, è Phillip il fratello maggiore, nonché lo sceriffo di New Babylon. Per tutta la vita ha cercato di compiacere suo padre John nella speranza che, prima o poi, questi riconoscesse in lui una persona con i suoi propri sogni e desideri. Ma purtroppo per lui non gli riuscirà mai del tutto di affrancarsi dall’ombra del padre.

ELIJAH - Tom Austen Era il fratello di Margaret e migliore amico di Julian, anzi qualcosa di più. Insieme per mille spedizioni, sempre pronti a coprirsi le spalle a vicenda, là fuori in lande selvagge mentre cercavano di provvedere alle loro famiglie. Dopo che Julian è andato in guerra, Elijah è rimasto lì a difendere tutti. Cercherà di proteggere la sua famiglia a ogni costo.

ROSARIO - Thomas Trabacchi Rosario è l’unico complice dalla gang di Leonard “The Giant” Bolton a sopravvivere al massacro; lo si ritrova nell’azione presente, quando Elizabeth assolda la gang per rapire Sarah. Di origini siciliane, Rosario è il più caro amico di Leonard, come un fratello, sebbene Leonard non gli abbia mai rivelato un terribile segreto. La verità finirà per fare capolino, e per distruggere la loro amicizia.

OSCAR - Manuel Agnelli Insieme a Walter, Oscar possiede una compagnia di estrazione petrolifera a Nagadoches che a suo dire frutterà milioni. Ci mette un secondo Oscar a capire che John non porta altro che guai. Infatti, i cowboy di Elizabeth assaltano il ranch e il suo socio Walter muore nel combattimento. E anche la compagnia petrolifera incontra la stessa fine.

REVERENDO JAN – Franco Nero Con un passato da medico, il reverendo Jan è l'unico in grado di aiutare Django ed Elijah quando la piccola Sarah e Caroline si ammalano. Dopo l’iniziale diffidenza, l’uomo decide di aiutarli. Django rincontrerà il reverendo anni più tardi quando, tornato dalla guerra, si reca da lui per sapere cosa ne è stato della sua famiglia. Jan cerca di consolarlo ricordandogli la cosa più importante: non permettere che l’odio guidi le nostre decisioni.

CAPT. PARISI - Vinicio Marchioni Capt. Parisi lotta per i Confederati nella Guerra Civile. È convinto che sia ora di difendere il loro territorio e le famiglie, ma nel profondo vorrebbe stare con sua moglie Ruth e i loro figli. Diventerà un caro amico di Julian, ma sfortunatamente, perdendo la vita a Chambersburg, non rivedrà più la sua famiglia. Sarà Julian a prendere la sua collana e portarla a Ruth, come Parisi gli aveva chiesto.

ADAM - Joshua J Parker È il solo figlio di Elizabeth. Un ragazzino gentile, non vedente dalla nascita, che compensa con un grande amore per la musica e il suo pianoforte. 7 A prima vista, può sembrare fragile e ingenuo, sempre comandato a bacchetta dalla madre; ma sebbene non sappia nulla del passato di lei, ne intuisce la sofferenza, e risponde con la sua forza silente e ferma. È il suo modo di amarla, e di salvarla.

JESS - Abigail Thorn Jess è una donna trans, è la prima faccia amica che Django incontra a New Babylon nonché la prima persona da molto tempo a curarsi di lui. Per lei, Django è ben più che solo lo spietato pistolero che vedono tutti gli altri. È anche un’anima in pena, e in cerca di redenzione, il ché glielo fa amare. Eppure, Jess è così solo con Django. Per il resto, non è certo la persona giusta da importunare: responsabile dell’armeria di New Babylon, non ha mai esitato a sfoderare una pistola.

MARGARET - Camille Dugay È la moglie defunta di Julian, nonché madre di Sarah e i suoi fratelli. È una donna forte e indipendente che non si è mai arresa dinanzi alle condizioni di vita più dure. Margaret si prende cura dei figli mentre suo marito è in guerra, anche se il suo rapporto con l’unica figlia, Sarah, non è sempre facile. Lei vorrebbe farne una donna brava e civilizzata, un’idea che mal si concilia con l’indomabile natura di Sarah. Margaret soccomberà nel massacro della famiglia di Julian, sopravvivendo solo nella memoria di lui e di Sarah.

AARON - Dakota Trancher Williams Nato schiavo, Aaron è stato accolto in famiglia da Elizabeth che ne voleva fare "gli occhi" di Adam, del quale diventa il solo amico, un autentico fratello. Ma per quanto gli piacerebbe vivere una vita tranquilla, il destino ha altri piani in serbo per lui.