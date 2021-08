5/5

Django è un’ambiziosa produzione che offrirà un approccio contemporaneo e psicologico al genere Western, attraverso una storia avvincente e un'accurata rappresentazione del periodo portato in scena. Django sarà in prima assoluta su Sky – e in streaming su NOW - in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera e sui canali di CANAL+ in Francia, Svizzera, Benelux e Africa. La distribuzione internazionale è di STUDIOCANAL. Nella foto: Lisa Vicari, che nella serie è invece Sarah, la figlia di Django (FOTO DI FIRST-LOOK - ph. credit Cos Aelenei)