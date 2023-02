Saturday Night Live, il mashup di The Last of Us e Super Mario Kart

Pedro Pascal è stato protagonista di uno sketch divertente durante il programma americano di successo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Pedro Pascal è sulla cresta dell’onda in questi giorni in seguito al successo planetario della serie tv The Last Of Us, visibile su Sky e NOW. Ispirata all’omonimo videogioco, la serie targata HBO racconta l’avventura apocalittica di Joel, uomo burbero ma onesto e la giovane Ellie, una quattordicenne che sa cavarsela da sola e deve uscire dalla zona di quarantena forzata. Al Saturday Night Live l’attore cileno si è divertito a interpretare una parodia che ha unito la sua avventura HBO a Super Mario.

Super Mario apocalittico approfondimento The Last of Us, tutti gli Easter eggs della serie TV Cosa farebbe Super Mario in un mondo post apocalittico? Pedro Pascal ha provato a raccontarlo con uno sketch in cui è lui stesso nei panni dell’amato idraulico Nintendo con i baffi, immerso in un’ambientazione post-apocalittica in stile The Last of Us. “Il kart qui non è un gioco. Se ce la faremo, avremo bisogno di tutto l’aiuto possibile” dice Pascal alla presunta Principessa Peach. Appaiono anche Yoshi e Toad che si dichiarano bisessuali e poi Bowser. Questa parodia è servita probabilmente anche a promuovere Super Mario Bros - Il Film, in arrivo ad aprile 2023 al cinema.

FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV The Last of Us, cast e personaggi della serie TV L'attesa è finita. I tanti che non vedevano l'ora di scoprire The Last of Us, adattamento tv del celebre videogioco, possono iniziare a gustarsi, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su Now, la prima puntata in versione sottotitolata andata in onda in simulcast con gli USA alle 3 del mattino italiane, in replica alle 21:15 su Sky Atlantic e disponibile on demand. Dal 23 gennaio sarà disponibile la versione doppiata. Facciamo un ripasso degli attori e dei personaggi della serie In esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su Now, in simulcast con gli Stati Uniti, è andata in onda la prima puntata in lingua originale sottotitolata di The Last of Us, serie creata da Craig Mazin e Neil Druckmann, creatore del videogioco dal quale è tratta la trasposizione tv. Uno dei protagonisti, Joel, è interpretato da Pedro Pascal. Sopravvissuto che è tormentato dai traumi del suo passato. Joel ha l'incarico di contrabbandare una giovane ragazza fuori da una zona di quarantena attraverso gli Stati Uniti Ellie ha il volto di Bella Ramsey, giovane attrice vista (come Pascal) ne Il Trono di Spade (Game of Thrones) Tommy, interpretato da Gabriel Luna, è il fratello minore di Joel. È un ex soldato che mantiene l’idealismo nella speranza di un mondo migliore

I prossimi progetti di Pedro Pascal GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv A breve ritroveremo Pascal sotto la maschera di Mando nella terza stagione di The Mandalorian in arrivo a marzo su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un periodo d’oro per l’attore protagonista di molti prodotti di successo. Nelle sue molteplici apparizioni pubbliche o interazioni sui social si è dimostrato spesso autoironico e divertente, ed è molto richiesto tra cinema e serie tv. Tra i suoi prossimi progetti sarà nel prossimo film di Pedro Almodovar, Strange Way of Life, nel thriller My Dentist’s Murder Trial al fianco di David Harbour, in Freaky Tales, Tropico con Willem Dafoe e The Uninvited.