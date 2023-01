Netflix cancella 1899 dopo una sola stagione

Il messaggio degli autori sui social

1899, la spiegazione del finale della serie tv

1899 è stato uno dei titoli più discussi della stagione invernale della tv in streaming ma questo non è bastato in casa Netflix per autorizzare la produzione di un nuovo ciclo di episodi, un destino che i due autori dello show, il duo composto da Baran bo Odar e Jantje Friese celebre per aver creato Dark, avevano dato quasi per scontato, visto il tono del finale della prima stagione che lasciava ipotizzare un probabile seguito della storia.

Tutto da rifare, dunque, per i due autori europei che hanno firmato un accordo pluriennale di produzione di contenuti in esclusiva per la piattaforma di streaming e nel loro messaggio social non tradiscono il dispiacere per il destino della loro ultima creatura a puntate.

“Con un cuore pesante dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo amato finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma alle volte le cose non vanno come pianificato. La vita è così. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan lì fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per essere stati una parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo mai.”