Ombretto per capelli, boom per il nuovo modo di coprire la ricrescita

Di tendenza su TikTok sta diventando il beauty trick per ovviare al problema della ricrescita bianca. In particolare, è stato il seguitissimo account di Ellie Make-up Artist a consacrare a trend lo sfumare l’ombretto per gli occhi lungo la riga dei capelli, badando a scegliere una tonalità che si abbini bene alla propria chioma. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa tendenza



Se vi è capitato di notare sulla bacheca dei vostri social network qualcuno che parla di coprire la ricrescita dei capelli servendosi di un ombretto per gli occhi, sappiate che non vi siete sbagliati. E sappiate che è probabile che troverete ancora parecchi post del genere.

Il motivo riguarda proprio la tendenza esplosa in queste ore in rete, quella dell’ombretto per camuffare i colori - bianco o grigio che sia - della ricrescita, tra una tinta e l’altra.

Di tendenza soprattutto su TikTok sta diventando questo beauty trick per ovviare al problema del capello che ricresce bianco. In particolare, è stato il seguitissimo account di Ellie Make-up Artist a consacrare a trend lo sfumare l’ombretto per gli occhi lungo la riga dei capelli, badando a scegliere una tonalità che si abbini bene alla propria chioma. Si tratta di un escamotage che chiunque può fare, con ciò che probabilmente già ha nella propria trousse dei trucchi: basta infatti un ombretto per gli occhi in polvere, da scegliere accuratamente del medesimo colore della propria zazzera chiaramente (o, meglio ancora, leggermente più chiaro, come vedremo nei prossimi paragrafi), e il gioco è fatto.



Il colore adatto è un po' più chiaro rispetto ai capelli

Per quanto riguarda la nuance più adatta, vale la regola che viene usata anche per le matite e gli ombretti per riempire le sopracciglia: optate sempre per un colore un po’ più chiaro rispetto a quello dei vostri peli naturali, altrimenti potreste incorrere nell’effetto maculato o comunque esagerato.

Bisogna munirsi di un pennello (possibilmente modello kabuki), prelevare con quello un po’ di polvere colorata da un ombretto poco più chiaro dei vostri capelli e andare a sfumare delicatamente la polvere nella zona della riga dell’attaccatura. Per ottenere risultati ancora più performanti, dopo il primo passaggio con il pennello kabuki è bene passare poi con un pennello più grande e poi con un cosiddetto “spoolie brush”, quello scovolino che viene usato per applicare il mascara, per intenderci.

Cialda troppo compatta? Il trick del pennello da barba

E a proposito di pennelli, se l’ombretto in questione è molto compatto e con un kabuki riuscite a prelevare soltanto poca polvere, un trucchetto ideale per riuscire ad avere più abbondanza di prodotto è quello di servirsi di un pennello da barba con cui “raschiare” la polvere compatta. Basteranno un paio di delicate passate del pennello da barba (caratterizzato da setole molto dure, dunque ottimo per erodere una cialda di ombretto particolarmente dura e compatta), et voilà: avrete una polvere libera pronta da prelevare con il pennello kabuki.

Per un colore più intenso, usare la spugnetta

Per applicare l'ombretto per capelli direttamente sulle radici ottenendo un colore più intenso (e, non da ultimo, un aspetto uniforme della zona dell'attaccatura) si rivela ottima la spugnetta da make-up. Meglio ancora se precedentemente inumidita. Esistono prodotti specifici per capelli, ultimamente molto pubblicizzati su TikTok, nel cui kit troverete una cialda di un ombretto dalla polvere densa e compatta, a cui viene aggiunto un pigmento che tinge istantaneamente i capelli. Bisogna quindi prelevare il colore con la spugnetta in dotazione, badando ad applicarlo poco alla volta. Basterà picchiettare delicatamente l’area da coprire, tenendo presente che più volte si applicherà il prodotto e maggiormente convincente sarà il risultato.

Ci sono anche prodotti specifici in polvere per colorare i capelli

TikTok negli ultimi giorni ha reso virale un ombretto per capelli studiato appositamente per coprire la ricrescita, oltre ad avere anche molte altre funzioni cosmetiche.

Il prodotto in questione è diventato popolare dopo che svariati video pubblicati sulla piattaforma social hanno reso evidente che una sola passata (con un'apposita spugnetta circolare) riuscirebbe a capire alla perfezione l'area da trattare, rendendo quasi impossibile capire quale sia la zona che è stata istantaneamente pigmentata ad arte rispetto al resto della chioma...

“Anche l'attrice Eva Green sul red carpet di Cannes 2024 indossa un look vaporoso e con una riga da una parte, dove probabilmente l'hairstylist si è servito di ombretto applicato gentilmente per uniformare l'attaccatura dei capelli e donare un effetto omogeneo e red carpet ready al look finale”, scrive la giornalista Irene Coltrinari su un articolo uscito nei giorni scorsi sull'edizione italiana di Vogue. Solitamente, gli ombretti per coprire la ricrescita sono composti da polvere mineralizzante professionale, la cui formulazione è studiata per coprire all’istante i capelli bianchi e la ricrescita scura dei capelli. Questi prodotti professionali resistono inoltre al contatto con l'acqua, dunque possono essere eliminati solamente usando lo shampoo poiché aderiscono allo stelo del capello. Non appesantiscono né ungono né induriscono la chioma, ma anzi la rendono brillante e setosa.

Gli usi più validi e interessanti dell'ombretto per capelli

Sono tanti gli utilizzi dell'ombretto per capelli, che viene impiegato non solo per coprire la ricrescita tra una tinta e l'altra. Questo prodotto, infatti, ha il pro di riuscire a coprire i capelli bianchi anche singolarmente, quindi chiunque avesse una sola ciocca di capelli grigi o bianchi può optare per l'ombretto. Si possono inoltre enfatizzare le schiariture, scegliendo un colore più chiaro. Anche per quanto riguarda il volume quando si creano acconciature particolari, la polvere per capelli si rivela un'alleata preziosa.



Quando usare l'ombretto per capelli Per occasioni importanti, come cerimonie e red carpet, soprattutto quando l'acconciatura prevede i capelli tirati all'indietro, l'ombretto per capelli è da tenere in considerazione. Applicare un prodotto specifico oppure un ombretto per occhi è importante se si vuole ottenere un risultato omogeneo, camuffando le aree della testa dove i capelli sono più radi, oltre che più grigi o bianchi.